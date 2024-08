Dopo il grande successo della prima stagione, Netflix ha annunciato il rinnovo di The Gentlemen. La serie, creata da Guy Ritchie e considerata lo spin-off dell’omonimo film del 2019 del regista, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Vediamo insieme di cosa parla e cosa sappiamo della seconda stagione.

The Gentlemen 2 si farà: l’annuncio di Netflix sul rinnovo della serie

Da quando è uscita la prima stagione di The Gentlemen (a marzo 2024), il titolo è stato tra i primi posti in classifica per diverse settimane. La dark commedy è stata vista per oltre 1,2 miliardi di minuti nella prima settimana con numeri in crescendo per quelle successive. Un successo senza precedenti che ha spinto Netflix a iniziare la produzione di nuovi episodi. Con un post sul profilo social della piattaforma di streaming, è stata annunciata la seconda stagione le cui riprese inizieranno il prossimo anno:

“Pronto per il secondo round, capitano? The Gentleman torna con una seconda stagione! Le riprese inizieranno nel 2025“.

Another round, Captain? The Gentlemen will return for Season 2. pic.twitter.com/CsFo0serVk — Netflix (@netflix) August 14, 2024

The Gentlemen deve gran parte del successo alla trama, tra gangster, dark commedy e la presenza di Theo James che interpreta Edward “Eddie” Horniman. L’attore sicuramente ci sarà nella seconda stagione insieme alla sua socia in affari, Susie Glass, interpretata da Kaya Scodelario.

Di cosa parla e come era finita la serie

Ma di cosa parla The Gentlemen? Tutto ruota intorno alla famiglia di Eddie Horniman, nuovo Duca di Halstead, che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre. Ma non tutto è come sembra e ben presto scoprirà che su quei terreni ci sono vari laboratori e che suo padre era legato ad una famiglia che gestisce un impero di cannabis. Qui tra personaggi pericolosi, soci e tradimenti, Eddie cerca di salvare il fratello e di combattere il sistema rimanendo però affascinato da questo mondo. Sul finale vediamo infatti Eddie e Susie diventare soci in affari di Bobby, il padre di lei.