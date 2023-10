Perfetto mix fra action e thriller, The foreigner è un film che si lascia piacevolmente guardare sia per la trama ben strutturata e mai noiosa che per la buona interpretazione degli attori, fra i quali spicca l’affascinante 007 Pierce Brosnan.

A tutti gli appassionati del genere ricordiamo che la pellicola, diretta nel 2017 da Martin Campbell, va in onda nella prima serata di Lunedì 16 Ottobre su Italia Uno. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità che dovreste conoscere a riguardo.

The foreigner: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di The Foreigner.

Quan, un ristoratore di origine vietnamita che in passato ha lavorato per le forze speciali, perde la figlia in un attentato dell’IRA a Londra e si mette sulle tracce degli assassini per vendicarsi. A rendergli la vita difficile ci pensa Liam Hennessy, un funzionario governativo che sembra avere qualche scheletro nell’armadio.

Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Katie Leung, Rory Fleck-Byrne, Simon Kunz, Pippa Bennett-Warner e Dermot Crowley compone il prestigioso cast che dà vita alla pellicola.

Le curiosità sul film

The foreigner è un film di genere azione/thriller del 2017 diretto da Martin Campbell. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: