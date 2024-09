Dopo il grande successo della prima edizione torna su Rai 2 “The Floor – Ne rimarrà uno solo”, il game show condotto da Ciro Priello con Fabio Balsamo, nuove star della tv. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione del format ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di ‘The Voice’, è tutti i martedì, dal 10 settembre al 15 ottobre 2024.

“The Floor – Ne rimarrà uno solo” torna su Rai 2: quando in tv

“The Floor – Ne rimarrà uno solo” è pronto a divertire nuovamente il pubblico italiano: appuntamento in prima serata su Rai2, per ben 6 prime serate. Il programma che vede la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo, che come è già noto hanno cominciato sui social, a colpi di sketch, nel gruppo dei The Jackal, è realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine.

Il format

Sull’iconico pavimento a scacchiera troveremo 100 nuovi e agguerriti concorrenti pronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro! Ogni riquadro del Floor rappresenta un campo di competenza di ciascun concorrente che sfiderà gli avversari, le categorie vanno da “atleti famosi” a “attori di Hollywood” e da “edifici iconici” a “mammiferi”. Tutte le domande sono supportate visivamente da fotografie, grafiche, audio o filmati.

Questo sorprendente format è ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di ‘The Voice’, cui si deve anche l’ideazione di tanti altri format di successo. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023, grandi riscontri anche in Spagna, negli Stati Uniti, su Fox passando dalla Germania alla Francia.

Uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro, il vincitore dell’intera gara che batterà tutti e conquisterà 100 riquadri si aggiudicherà 100mila euro.