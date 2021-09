Si intitola The Ferragnez – La Serie, è la nuova serie incentrata sulla vita dell’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni di suo marito il rapper Fedez. Ad annunciare l’arrivo della serie sono stati i due protagonisti attraverso i loro social network, condividendo un video di presentazione che anticipa il progetto. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta e soprattuto quando e dove vedere la serie The Ferragnez.

The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni e Fedez: quando e dove vederla?

La serie come altri progetti di Fedez è un’esclusiva Amazon Prime Video. The Ferragnez debutterà sulla piattaforma online il prossimo mese di dicembre. Le puntate saranno incentrate sulla vita quotidiana dei due celebri coniugi e non mancheranno momenti condivisi insieme ai loro figli: i piccoli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez: l’annuncio della serie

Ad annunciare la serie The Ferragnez, come vi abbiamo anticipato, sono stati i diretti interessati. Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram ha scritto: “L’abbiamo fatto per davvero, Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez, uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online sono sicura che vi piacerà”.

Anche Fedez ha voluto condividere il video che annuncia la serie su Instagram, il rapper ha accompagnato il video con un breve messaggio: “The Ferragnez la serie a Dicembre su Prime Video”.

Come riferisce la stessa Chiara Ferragni, al momento non possono ancora annunciare molti dei dettagli che caratterizzeranno la nuova serie, quello che è certo, è che sicuramente vedremo qualcosa di inedito, e vedremo aspetti della loro vita quotidiana mai visti prima d’ora.

The Ferragnez: il video

Ecco per voi il video che annuncia la nuova serie Amazon Prime Video dedicata alla vita quotidiana di Chara Ferragni e Fedez: The Ferragnez – La Serie.