Un vero e proprio bagno di folla per Chiara Ferrigni e Fedez alla presentazione della serie tv firmata Amazon Prime Video dal titolo “The Ferragnez 2”. Noi di SuperGuidaTv eravamo presenti all’evento che si è tenuto all’Arco della Pace in zona Sempione a Milano. Ecco le immagini della serata.

The Ferragnez 2, bagno di folla a Milano per Chiara Ferrigni e Fedez

Per il lancio della seconda stagione di The Ferragnez, serie tv targata Amazon Prime Video, in onda da oggi, giovedì 18 maggio 2023, è stata scelta una location simbolo per i milanesi: l’Arco Della Pace. La zona completamente blindata, dopo oltre un’ora e mezza di attesa, ha visto l’arrivo di Chiara Ferragni, Fedez e i tantissimi ospiti.

I due protagonisti hanno potuto “abbracciare” il loro fan. Chiara e Fedez si sono infatti concessi alle tante richieste di scatti e autografi da parte del pubblico presente. Erano centinaia le persone che li hanno attesi lungo le transenne del red carpet, allestito per l’evento nella speranza di riuscire a strappare un saluto da parte dei due. Altri hanno invece trovato posto sulle gradinate, sotto l’imponente scritta a neon The Ferragnez.

Il pubblico ha potuto assistere a un montaggio di quella che si preannuncia come una seconda stagione di successo, per una delle serie tv più chiacchierate, e che già nella prima stagione ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di visualizzazioni.

Conduttori e ospiti

La coppia non si è sottratta nemmeno alle domande della conduttrice della serata Katia Follesa e dell’inviato Gabriele Vagnato. All’evento di ieri, oltre ai due protagonisti, erano presenti anche i loro familiari: dai genitori di Fedez a quelli di Chiara Ferragni fino alle sorelle di lei, Francesca e Valentina. Tra gli ospiti anche molte celebrità del piccolo schermo, come Simona Ventura con il compagno il giornalista Giovanni Terzi, Andrea Damante con la sua fidanzata Elisa Visari, Natalia Paragoni in dolce attesa, Guglielmo Scilla, Chiara Biasi, lo stylist Nick Cerioni, Lorenzo Serafini, Carlo Mengucci, Andrea Caravita e moltissimi altri.

Video – The Ferragnez 2, evento a Milano per Chiara Ferrigni e Fedez