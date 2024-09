Una brutta sorpresa attende oggi i fans di The Family, che non troveranno i loro beniamini ad attenderli nel consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5. La soap turca Aile – questo il titolo originale – oggi non andrà in onda. Perché la serie tv di Canale 5 è stata sospesa, cosa vedremo al suo posto e dove possiamo vedere i nuovi episodi?

The Family sospesa su Canale 5, la seconda stagione su Mediaset Infinity

Come anticipato The Family oggi non va in onda. La seconda stagione della serie tv turca non troverà spazio nel daytime pomeridiano di Canale 5, ma sarà visibile solo in streaming online sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

La decisione dei vertici di Cologno Monzese di togliere dallo slot orario che va dalle 14:43 alle 15:42 la serie tv che ha come protagonista la famiglia Soykan ha scatenato le reazioni dei fans. The Family aveva fatto registrare un boom di ascolti, arrivando a sfiorare il 20% di share nella puntata del 27 agosto. In quell’occasione sono stati più di 1,8 milioni gli spettatori che hanno seguito le vicende di Aslan e Devin.

Si tratta senza dubbio di numeri importanti, che consentono alla serie tv importata dalla Turchia di aggiudicarsi il titolo di “soap più seguita nella fascia daytime”, e arrivare a primeggiare anche sulla “collega” turca Endless Love, che invece si è fermata al 19%.

Nonostante gli ottimi ascolti, da oggi 2 settembre Mediaset sospenderà la messa in onda della seconda stagione della soap in chiaro su Canale 5.

I nuovi episodi saranno visibili soltanto in streaming online sul sito web gratuito Mediaset Infinity, dove ogni giorno – dal lunedì al venerdì – verrà caricata una nuova puntata.

The Family si ferma, cosa vedremo al suo posto?

Lo spazio solitamente occupato dalla serie tv The Family verrà da oggi destinato a un’altra sopa turca: My Home my Destiny.

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5 prevede l’appuntamento ormai consolidato con Beautiful – che ci terrà compagnia dalle 13:46 alle 14:10 – seguito da Endless Love, che terminerà alle 14:44 circa.

Subito dopo non troveremo ad attenderci The Family, bensì My Home my destiny, che occuperà lo slot orario dalle 14:44 alle 15:47, quando il timone passerà a La Promessa.

The Family tornerà in chiaro su Canale 5? È ancora presto per dirlo, anche se non è da escludere che la dizi turca possa seguire lo stesso percorso che – già in passato – ha seguito la “collega” My home my destiny. Ricordiamo infatti che anche questa serie – dopo la prima stagione in chiaro era stata “trasferita” sulla piattaforma digitale, salvo poi tornare sulla rete ammiraglia con le puntate della seconda stagione. Sarà così anche per The Family? Continuate a seguirci per scoprire di più e rimare sempre aggiornati sulla vostra soap del cuore.