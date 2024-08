Nella settimana di Ferragosto il palinsesto Mediaset subirà alcune modifiche, che interesseranno anche ala soap opera turca The Family (titolo originale Aile). Cosa cambierà nella messa in onda della soap di Canale 5?

The Family, cambio orario per la soap Mediaset

The Family è l’ultima arrivata in casa Mediaset, ma fin dai primi appuntamenti è riuscita a conquistare moltissimi fans. Ogni giorno sono circa 1,8 milioni i telespettatori che si collegano alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende di Devin e Aslan, facendo registrare uno share che arriva a superare il muro del 19%.

I dati sicuramente incoraggianti hanno spinto i vertici di Cologno Monzese a non sospendere The Family neppure nella settimana di Ferragosto, anche se nei giorni centrali del mese la soap subirà un cambio di orario. Per i fans della soap con Kivanc Tatlitug ci saranno infatti importanti novità.

A partire da lunedì 12 agosto potranno trovare ad attenderli i loro beniamini a partire dalle 14:10. La soap prenderà infatti il via subito dopo Beautiful, e ci terrà compagnia fino alle 15:03 circa, quando il timone passerà a un’altra soap molto amata: La Promessa.

The Family, ci attende una settimana ad alta tensione

Le novità per i fans The Family non riguarderanno solo il nuovo slot pomeridiano. La serie TV turca promette infatti una settimana ad alta tensione, grazie alla situazione particolare che si verrà a creare in casa Soykan. Hülya cercherà in ogni modo di escludere Yagmur dalla vita della figlia. La reputazione dell’ex escort preoccuperà molto mamma Hülya, che non esiterà a lasciarla fuori dal barbecue che si terrà alla loro villa. Non tutti però saranno d’accordo con la decisione della donna.

Nel frattempo un’altra vicenda ci terrà con il fiato sospeso. Tolga – nella sua disperata e costante ricerca di denaro – proverà a sottrarre i regali d’oro destinati alla cerimonia di circoncisione di Kaya, ma verrà colto in flagrante da Leyla. Cosa accadrà? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo anticiparvi che i nuovi episodi promettono di regalarci un’estate bollente.

The Family, dal 19 agosto riprende il consueto appuntamento

Il cambio palinsesto Mediaset per The Family riguarderà solo la settimana di Ferragosto. A partire da lunedì 19 agosto i telespettatori potranno ritrovare i loro beniamini nel consueto appuntamento dalle 14:43 alle 15:45 circa.