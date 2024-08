Rimanere accanto all’amato Aslan Soykan, nonostante i numerosi crimini che commette, oppure divorziare e lasciarsi tutto alle spalle? Questo sarà il dilemma che affliggerà Devin nelle prossime puntate The Family (Aile). L’ennesimo omicidio commesso dal marito metterà la psicologa davanti a un bivio: quale strada deciderà di percorrere?

The Family, spoiler Turchia: Aslan uccide Atilla

Tutto avrà inizio nel momento in cui Aslan ucciderà Atilla Özyılmaz. Soykan sarà furioso con l’uomo che avrà dato a sua sorella Ceylan le pastiglie che la giovane assumerà dopo il litigio con la madre Hülya. Per questo motivo non esiterà a presentarsi di notte a casa di Attila e – dopo averlo inseguito in un campo isolato – lo strangolerà. Poi, insieme ai suoi due uomini di fiducia, Aslan riporterà il cadavere senza vita di Atilla a casa sua e gli darà fuoco.

In un primo momento Soykan aveva architettato un piano per incastrare Atilla per l’omicidio di Serhat, e levarsi così di torno i sospetti di Ilyas. Ma quando Ceylin gli confesserà che era stato proprio lui a darle la droga, Aslan sarà assalito da un desiderio di vendetta che lo porterà a sporcarsi – ancora una volta – le mani di sangue.

Devin sconvolta nelle prossime puntate The Family

Quando la psicologa scoprirà ciò che ha fatto il marito sarà sconvolta. Devin – in preda alla confusione più totale – verrà invitata dallo stesso Aslan a prendere una decisione. Soykan la implorerà tra le lacrime di lasciarlo, visto che lui stesso si sarà trasformato in un assassino come suo padre Yusuf.

La Akin però non se la sentirà di abbandonarlo, anche se la sua decisione sembrerà vacillare quando dovrà prendere un’altra decisione scomoda.