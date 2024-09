Le nuove puntate inedite The Family – in onda dal 30 settembre al 4 ottobre – promettono grandi novità. La seconda stagione della soap turca è disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ogni giorno viene inserito un nuovo episodio, visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre?

Anticipazioni The Family 2: i Soykan al centro di uno scandalo mediatico

La famiglia Soykan finisce di nuovo al centro di uno scandalo mediatico, quando vengono diffuse notizie su una loro possibile implicazione in alcune attività illecite. A farne le spese stavolta sono i piccoli Zeynep e Kaya.

Il consiglio scolastico infatti, dopo lo scandalo suscitato – decide di espellere i bambini dalla scuola. E così Zeynep e Kaya – già molto provati dal recente omicidio del padre Tolga e dall’arresto di mamma Leyla – si trovano ad affrontare questo ennesimo colpo.

Nel frattempo Aslan e Devin vengono invitati a un ricevimento da Cengiz Yoldan – ricco proprietario di una catena di hotel – e scoprono che l’uomo mostra un particolare interesse nella gestione del porto diretto da Soykan.

Poco dopo Cihan si reca a casa di Bozo, e lì trova anche Aslan. Quest’ultimo lo implora di salvare Leyla, e gli chiede di proteggere sua sorella invece di Serap.

The Family, spoiler al 4 ottobre: Aslan in fin di vita

Aslan rimane coinvolto in un attentato e viene ferito gravemente. Soykan lotta tra la vita e la morte.

Per la prima volta Devin e Hulya collaborano e sono unite con un unico obiettivo: scoprire chi ha organizzato l’attentato ad Aslan. Entrambe nutrono molti sospetti.

The Family, cos’altro accade nella dizi turca?

La psicologa e la matriarca dei Soykan fanno delle indagini parallele ed entrambe si focalizzano su un evento che avrà luogo il giorno successivo: il matrimonio fra Cihan e Serap Koruzade.

Riuscirà Aslan a salvarsi? E Hulya e Devin scopriranno chi si cela dietro questo terribile attentato al giovane Soykan? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni The Family. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.