Le nuove puntate inedite The Family – in onda dal 23 al 27 settembre – promettono grandi novità. La seconda stagione della soap turca è disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ogni giorno viene inserito un nuovo episodio, visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 23 al 27 settembre?

Anticipazioni The Family 2: Hülya vuole la custodia dei nipoti

La matriarca dei Soykan sarà sempre più determinata a ottenere la custodia dei piccoli Zeynep e Kaya e per riuscire nel suo intento chiederà aiuto a suo cognato Ibrahim.

Il piano dei due però dovrà fare i conti con la presenza ingombrante di Nedret e con Devin, che farà di tutto per ostacolare i progetti della suocera. La psicologa deciderà di allontanare i figli di Leyla dalla casa di famiglia, ma Aslan si opporrà alla decisione di sua moglie.

The Family, spoiler al 27 settembre: Nedret e Devin alleate contro Hülya

Devin non esiterà ad allearsi con Nedret per combattere Hülya. La zia di Aslan si dimostrerà pronta a tutto per affossare la matriarca dei Soykan e non esiterà a fare anche un gesto sconsiderato.

La donna deciderà di lasciarsi intervistare, e nel corso dell’intervista racconterà i presunti trascorsi criminali della madre di Aslan.

The Family, cos’altro accade nella dizi turca?

Nel frattempo Yagmur confiderà ad Aslan gli aspetti più tristi del suo triste passato. La sorella di Devin con il problema della tossicodipendenza chiederà un favore a suo cognato: dovrà proteggere anche sua sorella Devin. Nonostante l’amore incondizionato che Aslan prova per sua moglie, si troverà in difficoltà ad aiutare Yagmur. Soykan non saprà cosa rispondere a Yagmur, perché saprà che ottenere il supporto di Devin sarebbe piuttosto complicato.

Cos’altro accadrà? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni The Family. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.