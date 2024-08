I nuovi episodi The Family – in onda dal 2 al 6 settembre – promettono grandi novità. La soap turca lascerà il suo consueto spazio su Canale 5 e – con l’inizio della seconda stagione – si “trasferirà” su Mediaset Infinity. I nuovi episodi inediti verranno resi disponibili sulla piattaforma gratuita con le stesse modalità già sperimentate in passato per altre serie turche di successo: una nuova puntata al giorno, dal lunedì al venerdì, che potrà essere vista on demand.

Cosa accadrà nei primi episodi 2° stagione The Family?

La seconda serie della soap prenderà il via nel momento in cui verrà diffuso un video di sorveglianza che mostrerà Devin mentre spara a Cihan. Le immagini trascineranno la famiglia Soykan nello scandalo, e mentre la psicologa e il marito discuteranno delle possibili conseguenze, troveranno una bimba in lacrime.

I coniugi Soykan scopriranno che la piccola è Hulya, ed è fuggita dalle nozze del fratello. Aslan e Devin decideranno a quel punto di riaccompagnare la piccola dalla sua famiglia.

Anticipazioni The Family: Aslan rapisce Devin

Il gesto di Devin – sebbene involontario – rischierà di avere gravi conseguenze per la psicologa. Ricordiamo che lei è intervenuta per impedire a Cihan di portare a termine la sua vendetta nei confronti del fratellastro, dopo aver scoperto che lui era invece stato adottato.

Il vedovo di Aysel non vorrà più sottostare alla famiglia che ha sempre considerato la sua, e prometterà di farla pagare cara ai Soykan e di non fermarsi davanti a nulla pur di ottenere giustizia.

Intanto però si avvicinerà il momento in cui la polizia potrebbe decidere di arrestare Devin, e per impedirlo Aslan la rapirà.

The Family, spoiler al 6 settembre

La situazione precipiterà e la famiglia Soykan entrerà in crisi. Uno dei fatti che contribuiranno a far precipitare le cose sarà la scomparsa di Tolga. Dove sarà finito il genero dei Soykan? Tutti quanti si metteranno alla ricerca del ragazzo, chi per motivi personali e chi per cause legali.

Confessiamo che anche noi siamo curiosi di sapere che fine avrà fatto Tolga, e se volete scoprirlo con noi continuate a seguirci per scoprire le news che arrivano dagli spoiler turchi.