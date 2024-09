Le nuove puntate inedite The Family – in onda dal 16 al 20 settembre – promettono grandi novità. La soap turca – dopo aver lasciato il suo consueto spazio su Canale 5 – con l’inizio della seconda stagione si è “trasferita” sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ogni giorno viene reso disponibile un nuovo episodio visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 16 al 20 settembre?

Anticipazioni The Family 2: Ilyas e Cihan pronti a distruggere Aslan

Ilyas continuerà a portare avanti i suoi pensieri di vendetta nei confronti dei Soykan, e sarà disposto a tutto pur di vendicare la morte del figlio Serhat. Inizialmente l’uomo cercherà di coinvolgere nel suo complotto Aslan, ma quando questo si rifiuterà di aiutarlo nel suo piano, Ilyas si rivolgerà a Cihan.

Quando poco dopo Aslan si recherà al porto, si accorgerà appena in tempo che i due gli avranno teso una trappola. Cosa avranno architettato Cihan e Ilyas?

The Family, spoiler al 20 settembre: Aslan da fuoco alla villa

I Soykan nel frattempo si troveranno a far fronte a un’emergenza. Qualcuno avrà dato fuoco alla loro villa e le fiamme distruggeranno l’abitazione. In seguito scopriremo che ad appiccare l’incendio sarà stato lo stesso Aslan.

L’uomo sarà fuori di sé dalla rabbia quando scoprirà quello che la madre avrà fatto a Leyla, e inizierà bruciando alcune foto di famiglia per poi spargere della benzina per tutta la villa. Hulya tenterà invano di spegnere le fiamme, che però saranno già troppo alte. In lacrime la donna dovrà lasciare la sua amata villa.

The Family, cos’altro accade?

I Soykan non avranno più un posto dove stare, e Aslan proporrà loro di trasferirsi temporaneamente a casa di nonna Seher.

Leyla in carcere avrà problemi con Melek. Tra le due donne si creeranno numerosi scontri, e a farne le spese sarà proprio Melek, che sarà ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La donna verrà sottoposta a un intervento d’urgenza.

Devin cercherà di coinvolgere Nedret nei suoi piani, ma lei inizialmente rifiuterà la sua proposta. Cosa avrà in mente di fare la moglie di Aslan? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni The Family. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.