Prosegue l’appuntamento quotidiano con The Family. La nuova soap turca di Canale 5 – arrivata sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso 8 luglio – sta conquistando il cuore di migliaia di fans. Cosa accadrà nella settimana dal 20 al 26 luglio? Scopriamolo insieme.

The Family, trame dal 20 al 26 luglio

Devin Akin e Aslan Soykan saranno intenti negli ultimi preparativi per il matrimonio. La coppia sarà alle prese con gli ultimi dettagli prima delle nozze, e la psicologa concorderà con il futuro marito di organizzare una cerimonia sobria.

Tuttavia una grande delusione attenderà Devin, quando scoprirà che il futuro marito non avrà nessuna intenzione di assecondare la sua richiesta. La coppia convolerà comunque a nozze. Proprio durante il ricevimento però Hulya chiederà a Cihan di rivelare ad Aslan che sta andando in terapia dalla sua consorte. Il ragazzo riuscirà però a convincere sua madre che non sia una buona idea.

Anticipazioni The Family settimana 20-26 luglio

Nel corso del party nuziale un uomo in sella a una moto sparerà un colpo di pistola verso Ekrem, ferendolo gravemente. Per fortuna il miglior amico di Devin se la caverà con un intervento abbastanza complicato, ma quanto accaduto spaventerà moltissimo la giovane sposa. Devin si renderà conto – forse per la prima volta – di aver sposato il capo clan di una delle più pericolose famiglie della Turchia.

Devin chiederà all’uomo che ha appena sposato di rinunciare all’idea di vivere nella grande villa dei Soykan, e di non rispondere con il sangue quando troverà chi ha sparato a Ekrem.

The Family spoiler Turchia, Devin ha un attacco di panico

Quanto accaduto turberà profondamente Devin, causandole un attacco di panico. La giovane donna chiederà a Turgut di accompagnarla a casa, e inizierà a indagare su Aslan.

La psicologa deciderà di far luce sui fatti incontrando segretamente Cihan. Per questo darà appuntamento al figlio di Hulya e gli chiederà se suo marito sia capace davvero di uccidere. In quell’occasione Devin verrà avvertita del fascino pericoloso che esercita il potere della famiglia Soykan.

Spoiler The Family, la mezza verità di Aslan

Aslan cercherà di convincere la moglie raccontandole di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei, e di non volersi vendicare per l’aggressione subita da Ekrem. Tuttavia il giovane sposo non dirà alla consorte tutta la verità.

In realtà – dopo aver pensato che dietro l’attentato contro Ekrem vi fosse sua madre Hülya e che questo fosse un tentativo per spaventare Devin – Aslan inizierà a sospettare di Atilla Özyılmaz. Il proprietario del canale televisivo sul quale lui e lo “zio-rivale” İbrahim hanno messo gli occhi potrebbe avere avuto ottime ragioni per organizzare tutto. Dopo aver parlato con Atilla, Aslan capirà che il vero colpevole dell’attentato è İbrahim: lo affroterà e riuscirà a scoprire il nome del sicario che ha sparato a Ekrem.

A questo punto Devin lascerà impunito il motociclista che ha attentato alla vita di Ekrem, rispettando così il volere di Devin, oppure deciderà di rispondere con il sangue?