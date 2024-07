Prosegue l’appuntamento quotidiano con The Family. La nuova soap turca di Canale 5 – arrivata sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso 8 luglio – sta conquistando il cuore di migliaia di fans. Cosa accadrà nella settimana dal 13 al 19 luglio? Scopriamolo insieme.

The Family, trame dal 13 al 19 luglio

Mentre tutti sono a tavola a festeggiare il compleanno di Ergun, si accende tra i commensali una discussione accesa. La situazione degenera e – a un certo punto – Aslan prende le difese di Devin e le promette amore eterno. Le parole dell’uomo fanno breccia nel cuore della giovane psicologa, che rimane così colpita dalle sue parole da chiedergli di sposarla.

Un altro inconveniente rischia di rovinare la festa di compleanno di Ergun. Aslan è costretto a tornare di corsa a casa, perché scopre che sua nonna Seher è sfuggita all’attenzione della badante, si è allontanata dalla dimora e si è smarrita. Grazie all’intervento di Devin, tutto finisce bene. La psicologa trova la nonnina sull’orlo di un precipizio, ma riesce a trarla in salvo.

Anticipazioni The Family settimana 13-19 luglio

A causa della demenza senile – che da tempo affligge Seher – la nonnina finisce per scambiare Devin per sua figlia e si lascia andare a parole amorevoli. La psicologa – sfruttando la sua esperienza – riesce a guadagnare tempo e ad abbracciare la nonnina prima che quest’ultima spicchi il volo.

Tutto ciò non fa che rendere Aslan orgoglioso della ragazza, e Devin – in collera con Hülya – finisce per rivelare alla futura suocera i progetti di nozze.

Spoiler The Family, Hülya contraria alle nozze

La notizia delle future nozze non fa che rendere ancora più acida la madre di Aslan, che appare pronta a tutto per impedire il matrimonio del figlio con Devin. La donna fa redigere un contratto prematrimoniale che Devin dovrà firmare.

Hülya si reca nello studio di Devin fingendo di volersi scusare con lei. In realtà vuole scoraggiarla riguardo al matrimonio, ma Devin sa come tenerle testa. Nel frattempo, Aslan legge l’accordo prematrimoniale e si infuria con la madre, mentre Ibrahim scopre le vere intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo affronta.