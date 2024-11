Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dall’11 al 15 novembre della soap turca rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Ceyrek, che riuscirà ad evadere dall’ospedale e ucciderà Cihan. Nel frattempo Yagur e Bedri riusciranno a sposarsi senza problemi, mentre Devin dovrà affrontare un parto non privo di rischi.

The Family spoiler al 15 novembre

Dopo aver messo da parte tutte le divergenze avute in passato, Nedret e Hülya collaboreranno per fare in modo che la loro famiglia possa avere giustizia. Per questo motivo le due donne cercheranno di stanare Ceyrek e farlo uscire allo scoperto.

Nel frattempo Aslan – con l’aiuto del fratello Cihan – escogiterà un piano per mettere nei guai Babur. I due faranno in modo che quest’ultimo trovi un mucchio di soldi in casa di Kiymet, la madre di Ilyas Koruzade. Il loro intento sarà chiaro: i due spereranno che Babur ceda alla tentazione di impossessarsene.

Intanto però si verificherà un imprevisto: Ceyrek riuscirà a evadere dall’ospedale in cui era stato ricoverato e ferirà Cihan. Il ragazzo morirà poco dopo.

Anticipazioni settimanali The Family: Yagur e Bedri si sposano

Nonostante i tanti problemi avuti con la famiglia Soykan, Yagur e Bedri riusciranno a superare i problemi e convolare a nozze senza altri intoppi.

Il matrimonio si svolgerà in un’atmosfera tranquilla, ben diversa da quella che negli ultimi tempi avrà caratterizzato tutti i festeggiamenti dei Soykan.

The Family 2, cos’altro accadrà nella soap turca?

Nel frattempo Aslan e Devin scopriranno che avranno un maschietto e la loro gioia sarà immensa. Ad offuscare la loro felicità ci sarà però una notizia che riguarderà la salute di Devin. La psicologa scoprirà che le sue condizioni di salute saranno precarie e la gravidanza sarà a rischio. Quando la donna entrerà in travaglio sorgeranno i problemi, e sia la sua vita che quella del nascituro saranno appese a un filo.

Riusciranno a salvarsi? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news The Family 2.