Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 4 all’8 novembre della soap turca rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Aslan, che riuscirà a portare a termine la sua vendetta e uccidere Ilyas.

The Family spoiler all’8 novembre

La guerra tra Aslan e Ilyas proseguirà senza esclusione di colpi, e apparirà sempre più evidente che nessuno dei due sarà disposto a deporre le armi fino a quando l’altro non sarà morto. Tuttavia la loro “battaglia personale” sembrerà arrivare a una svolta.

Aslan Soykan riuscirà infatti ad attirare Ilyas Koruzade in una trappola con la complicità di suo cugino Bedri. Potrà così portare a termine la sua vendetta e – dopo averlo catturato – lo ucciderà.

Anticipazioni settimanali The Family: Bedri sposa Yagmur?

Nel corso degli episodi in onda nella settimana dal 4 all’8 novembre Bedri e Yagmur decideranno di convolare a nozze. Tuttavia la coppia si troverà ad affrontare un possibile ostacolo, quando la madre della giovane si opporrà al fatto che – anche la sua seconda figlia – si leghi alla famiglia Soykan.

Nel frattempo Yagmur deciderà di liberarsi di un peso legato al suo passato, e confesserà a Bedri e a Nedret i suoi precedenti come escort. I due non solo eviteranno di giudicarla, ma le offriranno tutto il loro appoggio.

Seher muore nelle prossime puntate The Family

Mentre l’amata dizi truca si avvia verso il gran finale, i telespettatori dovranno dire addio a nonna Seher.

La nonnina morirà nel corso degli episodi che saranno resi disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity nella settimana dal 4 all’8 novembre.

The Family, il finale quando?

Sui protagonisti della serie tv turca sta per calare il sipario, e con le nuove puntate previste dall’11 al 15 novembre si concluderanno le vicende dei Soykan. La soap ha dimostrato di sapersi conquistare il cuore del pubblico. Ad oggi The Family risulta essere una delle serie tv più viste in streaming online, e non è affatto da escludere che i vertici di Cologno Monzese decidano di riproporre la seconda stagione in chiaro nella prossima estate di Canale 5.