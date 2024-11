Nuovo appuntamento oggi – venerdì 15 novembre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna siamo a Istanbul 2024: durante il fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin va in travaglio e si trova di fronte a un parto molto rischioso sia per sé che per il bambino. Urla 2029: Aslan e suo figlio si apprestano a celebrare un compleanno nel loro ristorante di famiglia, dimostrando un legame molto forte, anche se la presenza di Devin è soltanto evocata. Ecco il video Mediaset con il cinquantacinquesimo episodio.