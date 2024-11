The Fall Guy è l’ultimo film di David Leitch con Ryan Gosling ed Emily Blunt. Disponibile su Sky e NOWTV, questa pellicola esplora la pericolosa e affascinante vita da set degli stuntman. Tra scene ad altro rischio e momenti esilaranti, scopriamo di più su questo adrenalinico film. La pellicola è una rivisitazione dell’omonima serie televisiva degli anni ’80, conosciuta in Italia come “Professione pericolo”, e vede protagonisti Ryan Gosling nel ruolo di Colt Seavers, uno stuntman di Hollywood, ed Emily Blunt nei panni di Jody Moreno, una regista emergente.

The Fall Guy – la trama

La trama di The Fall Guy segue le vicende di Colt Seavers, uno stuntman dell’attore d’azione Tom Ryder. Fidanzato con Jody, operatrice di macchina con cui condivide il set, durante le riprese di un film, rimane vittima di un grave incidente. Sentendosi responsabile dell’accaduto, abbandona quella vita e la ragazza, e inizia a lavorare come parcheggiatore.

Dopo vari mesi, Gail Meyer, la produttrice cinematografica di Ryder, gli chiede di tornare a fare da stuntman a Tom e prendere parte al film d’esordio come regista di Jody. Dopo un’iniziale riluttanza, Colt accetta di tornare. Ma qualcosa di losco sembra minacciare la produzione: Tom Ryder è scomparso, e Gail incarica Colt di ritrovarlo.

La sua sparizione, forse legata a recenti contatti con ambienti criminali, rischia di compromettere il progetto e di farlo annullare. Colt quindi si lancia in una pericolosa ricerca, che svelerà risvolti ben più inquietanti di quanto si potesse immaginare.

The Fall Guy, la recensione: un film che intrattiene e rende omaggio agli stuntman

The Fall Guy è un film d’azione dedicato alla figura degli stuntman, professionisti che affrontano scene ad alto rischio per rendere le produzioni cinematografiche più realistiche e spettacolari. David Leitch, che ha iniziato la sua carriera proprio come stuntman, sfrutta questa esperienza per dar voce a un mondo di personaggi spesso invisibili, capaci di realizzare acrobazie impressionanti e mettere il proprio corpo alla prova ogni giorno sul set.

Il film è ricco di scene mozzafiato, tra stuntman che prendono fuoco, inseguimenti a tutta velocità e azioni pericolose. Le sequenze, cariche di adrenalina, rendono omaggio a chi, dietro le quinte, contribuisce al successo del film con grande abilità, rimanendo però nell’ombra. Oltre alla spettacolarità delle scene d’azione, il film si avvale di un cast ben assortito.

La chimica tra Ryan Gosling ed Emily Blunt è evidente e contribuisce a creare una dinamica di coppia intensa e credibile. Entrambi dimostrano grande versatilità, offrendo interpretazioni che mescolano azione e umorismo con naturalezza.

Anche Aaron Taylor-Johnson, nel ruolo di Tom Ryder, Winston Duke, interprete di Dan Tucker, e Hannah Waddingham, nei panni della produttrice Gail Meyer, sono ben calati nelle rispettive parti.

Conclusioni

In conclusione, The Fall Guy è un’avventura esplosiva e travolgente che intrattiene grazie a un perfetto equilibrio tra azione e momenti comici. È una visione consigliata per chi è in cerca di una commedia leggera, che nel contempo valorizza e celebra la figura degli stuntman. Con un ritmo incalzante e dinamico, Leitch firma un film capace di conquistare e divertire il pubblico.