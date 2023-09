Vi piacciono i film d’azione? Se la risposta è sì, Martedì 19 Settembre su Rai Due in prima serata ce n’è uno che non dovreste perdervi per nessuna ragione, The equalizer 2-Senza perdono. L’action movie, pur se considerato non all’altezza del prequel, The equalizer-Il vendicatore, è comunque godibile e può contare sulla recitazione impeccabile di Denzel Washington che, si sa, non delude mai. Pronti a gustarvi 121 minuti di pura adrenalina restando sul divano di casa? Di seguito vi diciamo quali sono le curiosità più interessanti sul film.

The equalizer 2 – Senza perdono: la trama in breve e il cast

Robert è un ex agente segreto che per vivere fa l’autista. Quando l’amica Susan, che sta svolgendo indagini su uno strano caso di omicidio-suicidio, si mette in una situazione pericolosa, l’uomo non esita a tornare in azione.

Per quanto riguarda il cast, come anticipato, troviamo un Denzel Washington in gran spolvero nel ruolo principale e, al suo fianco, fra gli altri, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean e Kazy Tauginas.

Le curiosità sul film

The equalizer 2-Senza perdono è un film di genere azione del 2018 diretto da Antoine Fuqua. Queste sono le curiosità più interessanti che lo riguardano: