The Boys 2 è in arrivo, ancora più forte e folle. Debutta su Prime Video la seconda stagione della serie Tv basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, e adattata per Amazon da Eric Kripke. In questo nuovo capitolo, i Boys sono in fuga con i Supes pronti a dargli la caccia. Composta da 8 episodi, la seconda stagione è disponibile dal 4 settembre in esclusiva su Prime Video con i primi tre episodi, poi a seguire un nuovo appuntamento ogni venerdì, fino al finale previsto il 9 ottobre. Ad accompagnare la visione, arriva Prime Rewind: Inside The Boys in cui i membri del cast, il team creativo e altri ospiti speciali si uniranno alla produttrice esecutiva Aisha Tyler per raccontare retroscena e commentare i singoli episodi.

The Boys 2 su Prime Video: trama della seconda stagione

Il gruppo di protagonisti è in fuga dalla legge, con i Supes a inseguirli, mentre cercano e combattere la Vought. Hughie, Mother’s Milk, Frenchie e Kimiko si nascondono e tentano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight deve trovare il suo nuovo ruolo all’interno dei Seven ora che Patriota mira ad acquisirne il controllo completo.

La sua brama di potere è minacciata dall’arrivo nel team di Stormfront, una nuova Supe esperta di social media, e anche lei ha i suoi scopi. Tuttavia, la minaccia dei Supervillain diventa cruciale quando la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.

The Boys 2: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel gruppo dei Boys: Karl Urban torna nel ruolo di Billy Butcher; Jack Quaid è Hughie; Laz Alonso è Mother’s Milk; Tomer Capon è Frenchie; Karen Fukuhara interpreta Kimiro. I Supes sono interpretati da: Erin Moriarty nel ruolo di Starlight; Antony Starr è Patriota; Chace Crawford è The Deep; Dominique McElliogott è Queen Maeve; Jessie T. Usher è A-Train.

New entry del cast, Aya Cash nel ruolo di Stormfront. Nel cast della seconda stagione anche Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins e Giancarlo Esposito, che ritorna nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.