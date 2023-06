Martedì 20 Giugno in prima serata su Rete 4 va in onda The Bourne Legacy, film di spionaggio con forti connotazioni thriller ed action del 2012 diretto da Tony Gilroy.

E’ il quarto film del franchise tratto dai romanzi di Robert Ludlum ed Eric Van Lustbader, al tempo stesso spin-off della famosa saga con Jason Bourne. Gli elementi del genere, dall’azione alla suspense, ci sono tutti: ecco cosa c’è da sapere sulla pellicola.

The Bourne Legacy: la trama in breve e il cast

La trama di The Bourne Legacy, riprende da dove si era interrotta in The Bourne Ultimatum, solo che stavolta il protagonista non è più Matt Damon ma l’altrettanto bravo Jeremy Renner.

L’operazione BlackBriar, il programma segreto che la Cia utilizza per addestrare i propri uomini, rischia di divenire di dominio pubblico e così il colonnello Byer riceve l’incarico di cancellarne ogni traccia. Deve però, fare i conti con l’agente Aaron Cross, che si rivela decisamente difficile da eliminare.

Parte della riuscita del film si deve certamente al cast di prim’ordine che gli dà vita, composto da Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton e Scott Glenn nei ruoli principali.

Curiosità sul film

Curiosi di saperne di più sul film? Allora leggete di seguito: