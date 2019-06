Ci siamo. Anche per il pubblico italiano è arrivato il momento di assistere all’episodio finale di The Big Bang Theory, le serie cult diventato oggetto di un culto totale e di un amore viscerale in tutto il mondo.

The Big Bang Theory 12 finale su Joi

Lunedì 24 giugno 2019 alle ore 21.15 sul canale JOI va in onda il gran finale di The Big Bang Theory. Dopo aver salutato lo scorso 16 maggio il pubblico americano, è arrivato anche per i fan italiani il momento di dire addio alla sit-com che più di tutte ha contribuito a sdoganare la cultura nerd presso il pubblico mainstream.

Un successo senza precedenti quello di The Big Bang Theory, una serie che è riuscita a sdoganare la figura dei secchioni rendendoli protagonisti. Dal 2007 ad oggi tantissime cose sono cambiate, ma TBBT nel corso degli anni ha visto solo crescere il suo successo fino ad diventare un prodotto televisivo di culto per milioni di telespettatori in tutto il mondo.

TBBT ha trasformato la figura del nerd in qualcosa di moderno ed attuale, personaggi in cui tutti noi possono riscontrare qualcosa di simile. Si parla di “ragazzi di modesta prestanza fisica e dall’aspetto insignificante, compensano scarsa avvenenza e frustrazioni, con una passione ossessiva e una notevole inclinazione per le nuove tecnologie”, sono questi i personaggi di The Big Bang Theory che nel corso delle dodici stagioni li ha visti crescere inserendoli nel tessuto sociale pur mantenendo le loro caratteristiche di identità geeky.

The Big Bang Theory: cast e speciale dietro le quinte

Tutti i protagonisti della serie cult sono pronti a salutare il pubblico italiano. Dopo dodici anni cala il sipario su The Big Bang Theory con Sheldon Cooper (Jim Parson), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) e Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) pronti a salutare il pubblico dal loro salotto dove abitualmente si ritrovano per mangiare take away.

Dopo il doppio appuntamento finale segue lo speciale “Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell” imperdibile per tutti i fan. Lo speciale, infatti, regala i momenti più belli del dietro le quinte di “TBBT”.