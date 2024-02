Terra Amara si sta avviando verso il finale, e il settimanale Sorrisi e Canzoni ha deciso di ripercorrere un viaggio tra i dolci amori della soap turca che hanno segnato il cuore di Züleyha durante questi mesi, “raccontati” dagli stessi protagonisti.

Terra Amara, un mix di passioni, gelosie e intrighi che ha conquistato il pubblico

Era il 4 luglio 2022 quando – nel pomeriggio di Canale 5 – è andata in onda la prima puntata di Terra Amara. Fin dal primo momento si è capito che la nuova soap turca era destinata a occupare un posto importante nel cuore del pubblico. Ambientata nella Turchia Anni Settanta, la soap propone passioni, gelosie, intrighi e vendette che hanno saputo conquistare fin dalle prime battute gli spettatori del daytime pomeridiano di Canale 5.

Terra Amara – come ogni altra soap turca a sfondo romantico – non mostra scene d’amore troppo esplicite, perché la Turchia applica ancora la censura con multe salate per la produzione. Ci si limita così a sguardi celati, carezze e al massimo qualche bacio sfuggente, che però sono bastati a conquistare il cuore di migliaia di fans.

Sebbene fin dalla prima puntata si sia potuto intuire che era destinata a diventare una soap di successo, il risultato ha superato ogni aspettativa, arrivando a toccare il picco di 3.223.434 telespettatori e raggiungendo il 26% di share. Il successo ottenuto ha spinto i vertici Mediaset a decidere di mandarla in onda anche in prima serata, dove è riuscita a tenere testa anche alla concorrenza più agguerrita.

Gran parte del merito va all’eroina di Terra Amara, Züleyha, interpretata dalla bellissima attrice turca Hilal Altimbeck.

Hilal Altimbilek “Sono grata al mio personaggio, in lei convivono forza e fragilità”

L’attrice turca è nata l’11 febbraio 1991 a Smirne e – fin da piccola – ha mostrato un grande interesse per la recitazione. Dopo aver frequentato il Contemporary Drama Ensemble nella sua città, Hilal si è laureata in Economia aziendale ma ha anche proseguito gli studi di recitazione presso il Müjdat Gezen Arts Center (Msm) Actor Studio di Istanbul.

Arrivano le prime richieste di partecipazione in alcune serie turche fino a quando – nel 2018 – viene scelta per interpretare Züleyha in Terra Amara.

“Sono molto grata di questa opportunità, mi ha permesso di esprimere me stessa e ho cercato di rendere tutte le sfumature di Zuleyha. In lei convivono fragilità e forza, sconforto e determinazione” ha dichiarato l’attrice parlando del personaggio femminile di Terra Amara che le ha regalato la celebrità oltre i confini nazionali.

Yilmaz, l’amore mai dimenticato

“Il primo amore non si scorda mai” e Yilmaz ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di Züleyha. Interpretato da Ugur Gunes, Yilmaz è il protagonista della soap fin dal primo episodio.

Dopo tante vicissitudini e dolori, Yilmaz e Züleyha sembravano finalmente destinati a coronare il loro sogno d’amore, ma il destino aveva scritto un’altra storia per loro. L’uomo muore infatti in un incidente stradale, lasciando la Altun in una profonda disperazione.

“Terra amara è un prodotto fortissimo, perché racconta di un periodo storico difficile ed è capace di trasmettere emozioni profonde, è coinvolgenti. Ho voluto molto bene a Yilmaz, ho dato tutto me stesso per calarmi nel ruolo” ha dichiarato Ugur Gunes.

Demir, il marito geloso

Il legame speciale che ha sempre legato Züleyha e Yilmaz ha più volte scatenato la gelosia di Demir Yaman. Il potente imprenditore di Cukurova si era innamorato perdutamente della Altun e – dopo essere riuscito a sposarla – aveva più volte tramato per tenerla lontana da Yilmaz.

La sua gelosia lo ha portato ad agire talvolta anche crudelmente nei confronti della moglie, fino a quando la perdita della madre lo ha cambiato profondamente. Dopo la morte di Yilmaz Züleyha si è riavvicinata al marito, ma anche stavolta il destino ha voluto scrivere una fine diversa per la loro storia.

Murat Unalmis – l’attore turco che ha dato il volto a Demir Yaman – parlando del suo personaggio ha dichiarato “Ho amato Demir perché ha tante sfaccettature e ha avuto un’evoluzione nella storia. Quello che mi piace più di lui è il suo lato sentimentale, in cui mi riconosco”.

Mehmet, l’uomo dai mille segreti

L’ultimo ad arrivare nella soap in ordine di tempo è Mehmet Kara. Interpretato da Ibrahim Celikkol, l’uomo riesce a far breccia nel cuore di Züleyha dopo la morte di Demir. Presentatosi come ex socio del defunto marito, e azionista al 50% della Yaman Holding, Mehmet nasconde un terribile segreto.

Dietro la sua falsa identità infatti si nasconde nientemeno che Hakan Gumusoglu, il trafficante d’armi acerrimo nemico di Demir. Il suo intento iniziale è quello di impossessarsi della fortuna degli Yaman, fino a quando scopre di provare qualcosa di profondo per la bella protagonista.

“Hakan è un uomo complesso, con tante sfumature, che riserva continue sorprese e colpi di scena. E recitare in costume è stato fantastico, soprattutto calarsi negli Anni 70, un’epoca lontana ma con un’energia speciale” ha dichiarato Ibrahim Celikkol.

L’attore, dopo aver iniziato la carriera come modello, si è avvicinato alla recitazione. Volto già noto al pubblico italiano per aver interpretato Mehdi in My Home my Destiny, Ibrahim è anche un grande sportivo. Adora giocare a basket e fare attività fisica.