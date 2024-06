Terra Amara è giunta alla fine e stasera – sabato 8 giugno – in prime time su Canale 5 vedremo le ultime due nuove puntate inedite. La soap prenderà il via alle 21:38 e ci terrà compagnia fino alle 23:17 circa. Cosa accadrà negli ultimi episodi Terra Amara, in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset?

Terra Amara stasera su Canale 5 ultimi episodi inediti

Nella prima puntata in onda stasera assisteremo all’arresto degli assassini di Hakan, che verranno finalmente assicurati alla giustizia.Per Betül, Abdulkadir e Colak si apriranno le porte del carcere.

Tahir informerà Vahap che suo fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. L’uomo non prenderà affatto bene la notizia e mediterà vendetta. Durante un colloquio in carcere con il fratello, Vahap gli prometterà di fare in modo che Fikret paghi per ciò che ha fatto.

Terra Amara, il gran finale

Come finisce Terra Amara? Ce lo siamo chiesti tantissime volte in questi mesi, e l’ultima puntata di stasera ci darà finalmente tutte le risposte. La giustizia trionferà a Cukurova, in quanto Betul, Abdulkadir e Colak saranno tutti condannati. Per i due uomini arriverà una sentenza d’ergastolo, mentre Betul sarà condannata a 24 anni di carcere. Nel frattempo a villa Yaman soaranno in corso i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Alla festa parteciperanno tutti gli abitanti di Cukurova, e per alcuni di loro arriverà una bellissima sorpresa: Gaffur e Gulsum decideranno di sposarsi, e anche Cevriye riceverà finalmente una proposta di matrimonio.

I festeggiamenti e la gioia verranno però interrotti bruscamente da Vahap, che giungerà alla villa con una bomba e minaccerà di farla esplodere se le autorità non libereranno suo fratello. Fortunatamente però la bomba si rivelerà falsa, e le autorità porteranno via l’uomo, permettendo agli invitati di proseguire con i festeggiamenti.

Il futuro dei personaggi di Terra Amara

Nelle ultime battute della soap turca scopriremo anche che fine avranno fatto tutti i personaggi di Cukurova. Sarà una voce fuori campo a svelarci che Züleyha – dopo aver accantonato i sogni d’amore – potrà vivere felice con i suoi figli e occuparsi della gestione dell’azienda Yaman. Leyla seguirà le orme del padre e darà un grande contributo all’espansione dell’azienda di famiglia. La figlia di Züleyha avrà un figlio, che chiamerà Demir, come il padre.

Fikret lascerà il lavoro nelle mani del figlio Kerem Ali, e si godrà la pensione con Zeynep. I due avranno avuto una figlia che decideranno di chiamare Mujigan.

Cetin faticherà a dimenticare Gulten, ma alla fine ritroverà l’amore e sposerà un’insegnante di musica.

Gaffur si risposerà con Gulsen e avrà una vita felice. L’uomo morirà all’età di 75 anni per un malore improvviso. La figlia adottiva Uzum studierà medicina e si specializzerà negli Stati Uniti.

Luftiye sarà eletta in Parlamento e diventerà Ministro dell’Agricoltura.

Sermin morirà d’infarto mentre si troverà al lavoro, e sua figlia Betul – dopo aver scontato la pena – scomparirà facendo perdere le sue tracce.

Colak morirà di diabete dopo aver ottenuto la scarcerazione per motivi di salute. Vahap sarà rinchiuso in un ospedale psichiatrico, e – nel tentativo di fuggire dal tetto – cadrà e morirà.

Il figlio di Züleyha e Yilmaz, Adnan, si specializzerà nel cinema e – dopo aver raccolto la storia di sua madre e delle persone che l’hanno circondata – realizzerà il suo primo film che racconterà al mondo la storia di Züleyha. Sarà un successo e la pellicola arriverà al Festival di Berlino.