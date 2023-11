Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 11 al 17 novembre 2023 ci svelano che la fine della relazione con lo Yaman non sarà accettata a cuor leggero da Umit. La dottoressa metterà in atto una serie di piani per far sapere a Züleyha che il marito l’ha tradita. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova che – dallo scorso 5 novembre – ci tiene compagnia anche la domenica, con tre puntate nel prime time di Canale 5.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 11 al 17 novembre 2023

Demir rischierà di veder stravolta la serenità familiare appena ritrovata a causa di Umit. La dottoressa non sarà infatti disposta a stare a guardare, mentre lo Yaman è felice con Züleyha. L’uomo vivrà momenti di apprensione, poiché Umit si dimostrerà pronta a vendicarsi di essere stata lasciata da lui, ponendo una serie di indizi che potrebbero portare Züleyha a scoprire il tradimento del marito.

Inizialmente Umit chiederà l’aiuto della collega Mujgan, che accetterà di mettere nell’auto dello Yaman un braccialetto dell’ex, convinta che Züleyha possa notarlo. In effetti la Altun non potrà fare a meno di vedere il prezioso gioiello e chiederà spiegazioni al marito, che però cercherà di giustificarsi affermando di aver dato un passaggio alla dottoressa alcuni giorni prima. Lei gli crederà, ma Demir e Sevda inizieranno a temere che Umit possa mettere in atto qualche altro stratagemma, e non si sbaglieranno.

Dopo qualche giorno a villa Yaman arriverà una lettera indirizzata a Züleyha, ma la donna non sarà in casa in quel momento e sarà Sevda a ritirarla. Incuriosita aprirà la lettera e scoprirà che all’interno vi sono delle foto che ritraggono Demir insieme a Umit. Sevda – furiosa per il gesto dell’ex – deciderà di andare a parlare con Umit per accertarsi che metta fine a questa storia una volta per tutte.

Spoiler fino al 17 novembre: cos’altro accade?

Mujgan metterà Fikret davanti a un bivio, chiedendogli di scegliere tra la sete di vendetta e l’amore. Dopo l’infarto, Fekeli verrà ricoverato in terapia intensiva.

Fikret esprimerà il desiderio di potersi recare a far visita allo zio in ospedale, ma sarà fermato da Mujgan che lo accuserà di essere la causa dell’infarto di Fekeli.

Gulten, stanca dei comportamenti del fratello, si sfogherà con Fadik. Le rivelerà anche che Gaffur ha impegnato l’atto di proprietà del suo terreno. Mujgan scoprirà che Gaffur ha occupato la sua casa e Gulten sarà costretta a denunciare suo fratello al Padrone. Demir – già fuori di sé per la “vicenda Umit” – si avventerà

contro Gaffur cacciandolo dalla tenuta.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.