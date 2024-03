Le anticipazioni italiane di Terra Amara sui nuovi episodi in onda nella fascia serale di venerdì 15 marzo rivelano che Züleyha avrà una reazione inaspettata dopo aver scoperto che Mehmet e Hakan sono la stessa persona. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni episodi del 15 marzo

Con il cambio di palinsesto Mediaset la dizi turca ha “traslocato” nel prime time di Canale 5, con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21.38 e ci terranno compagnia fino alle 23.40 circa.

Se da un lato la nuova programmazione di Canale 5 ridimensiona il tempo che i tantissimi fans di Terra Amara potranno trascorrere con i loro beniamini, dall’altro le vicende a cui assisteremo venerdì sera promettono di tenerci con il fiato sospeso. Nei prossimi episodi inediti vedremo infatti Züleyha che – dopo aver rimandato il matrimonio con Hakan – viene a conoscenza di quello che l’uomo a lei vicino ha fatto ed è pronta a denunciarlo.

Nel nuovo appuntamento con la serie turca, la donna cerca di convincere Hakan a cederle le quote dell’azienda Yaman e lasciare Cukurova, ma lui si rifiuta. E accade qualcosa di inaspettato.

Terra Amara, cosa accade nelle puntate di venerdì 15 marzo?

Dall’amore all’odio il passo è breve, e Hakan avrà modo di scoprirlo nelle prossime puntate della serie turca. Quando lui rifiuta di cedere a Züleyha le sue quote dell’azienda, la donna ha una reazione inaspettata.

Fino a pochi giorni fa Züleyha era pronta a sposare Mehmet, che aveva saputo conquistare un posto speciale nel suo cuore dopo la morte di Demir. La giovane donna appare ora sconvolta, dopo aver scoperto che lo stesso uomo al quale stava per giurare amore eterno è in realtà Hakan, ovvero colui che aveva architettato un piano per distruggere la sua famiglia.

Profondamente turbata dall’idea di avere il peggiore nemico degli Yaman come socio in affari, Züleyha non esita a sparargli. Sarà la fine per Hakan? L’intervento di Fikret scongiura il peggio.

Trame Terra Amara, spoiler al 15 marzo

Fikret e Züleyha trascorrono insieme un po’ di tempo alla villa. Con loro ci sono anche Lutfiye e Fadik, e quest’ultimo si lascia scappare un commento su quanto quei due formerebbero una bella coppia.

Poco dopo Fikret nota Vahap vicino alla tenuta e racconta tutto a Hakan, chiedendogli di mettere un punto ai comportamenti di Vahap coinvolgendo Abdulkadir, se vuole evitare una pesante vendetta.

Züleyha nei guai con il fisco nelle prossime puntate Terra Amara

A villa Yaman si presenta un ufficiale giudiziario, incaricato di pignorare la dimora a seguito di un debito con il fisco. Züleyha è incredula, ma le vengono mostrati gli avvisi di pagamento. Se il debito non verrà saldato la donna sarà costretta a lasciare la villa.

Züleyha afferma di non aver mai ricevuto quegli avvisi. Cosa è successo? La verità appare evidente quando Betul rivela a Colak di averli fatti sparire affinché la villa finisse all’asta, e potesse così comprarla lui.

Fikret immagina che dietro l’intera faccenda ci sia Betul e va alla villa per affrontarla. Quando torna al cotonificio trova ad attenderlo il fratello di Mujgan e i suoi avvocati. L’uomo vuole dieci milioni per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Alì.