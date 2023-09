Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 23 al 29 settembre 2023 ci svelano che assisteremo al triste epilogo della storia d’amore tra Yilmaz e Züleyha. L’Akkaya muore e lei fa fatica a riprendersi. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 23 al 29 settembre 2023

Le immediate cure in ospedale non bastano a salvare l’Akkaya: Yilmaz muore nelle prossime puntate inedite Terra Amara, lasciando la sua amata Züleyha distrutta dal dolore. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Züleyha che tuttavia – a distanza di un po’ di mesi – cerca di riprendere in mano le redini della sua vita e voltare pagina con una importante novità.

La donna può contare sul sostegno morale di Demir, che le chiede anche di restare alla villa. Dopo un iniziale rifiuto la Altun accetta, mettendo bene in chiaro però che vivranno in due aree diverse della tenuta. Züleyha torna così a villa Yaman.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Gaffur – dopo aver ricevuto una lettera dal centro per l’impiego in Germania – annuncia la sua decisione di lasciare Cukurova e trasferirsi definitivamente. La notizia non viene presa affatto bene da Demir, e tra i due c’è un duro scontro.

A sette giorni di distanza dalla morte di Yilmaz, Fekeli decide di ricordarlo con una celebrazione alla moschea. L’uomo fa questa scelta ritenendo che in casa Züleyha potrebbe sentirsi in imbarazzo, vista la presenza di Mujgan.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 29 settembre 2023

Il salto temporale di tre mesi dalla morte di Yilmaz mostra che molte cose sono cambiate a Cukurova. Züleyha è pronta a raccogliere l’eredità di Hunkar, e da questo momento sarà lei a tenere in mano le redini della tenuta Yaman.

Anche Gaffur – dopo tre mesi trascorsi in Germania – sente la nostalgia di casa e fa ritorno a Cukurova. L’uomo ottiene di nuovo anche il suo lavoro alla tenuta degli Yaman.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.