Nuovo slot orario per le repliche dell’amata soap turca Terra Amara. Le vicende di Züleyha e Demir “traslocano” dal preserale alla fascia mattutina di Rete 4 a partire da lunedì 30 settembre. Continua a leggere e scopri i motivi e il nuovo slot orario della serie tv turca.

Le repliche di Terra Amara “slittano” al mattino, ecco il motivo

Terra Amara si è senza dubbio rivelata un vero e proprio fenomeno tra gli amanti delle dizi turche e non solo. Con i suoi avvincenti intrighi e i colpi di scena è riuscita a tenere incollati davanti al teleschermo milioni di telespettatori prima su Canale 5, con episodi inediti, e poi con le repliche su Rete 4. Proprio queste ultime saranno oggetto di un profondo cambiamento, che le porterà a lasciare la fascia preserale per trasferirsi nello slot mattutino di Rete 4.

A partire da lunedì 30 settembre, le vicende degli Yaman non andranno più in onda alle 19:35 ma al mattino. I fans che non avevano seguito la storia su Canale 5, ma anche coloro che vogliono rivivere le mille emozioni che ci ha regalato con le repliche, potranno trovare ad attenderli i loro beniamini a partire dalle 08:42 circa. Ogni giorno – dal lunedì alla domenica – verrà trasmesso un episodio, che occuperà lo slot orario fino alle 09:45, quando il timone passerà a un’altra soap di successo: Tempesta d’Amore.

Nella fascia oraria finora occupata dalla serie tv turca sarà trasmessa La Promessa. Sarà la telenovela spagnola a fare da traino al programma “4 di sera” condotto da Paolo Del Debbio.

Terra Amara, una soap di successo

Fin dalle prime scene in onda su Canale 5 nell’estate 2022, Terra Amara si è rivelata un prodotto di successo. I record di ascolti che ha fatto registrare sulla rete ammiraglia Mediaset si sono rivelati senza precedenti, e sono ancora molti gli appassionati di soap turche che seguono ogni giorno le repliche su Rete 4.

La notizia del passaggio nella fascia mattutina ha creato un po’ di malumore tra coloro che stanno vedendo per la prima volta le vicende di Züleyha, ma anche tra coloro che – pur avendo già seguito tutta la storia su Canale 5 – hanno voluto rivivere quelle emozioni con le repliche Terra Amara. Tuttavia vi vogliamo ricordare che potrete rivedere gli episodi in onda quotidianamente anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove vengono rese disponibili le puntate in replica on demand.