Cosa succederà a Terra Amara nella settimana di Ferragosto 2023? Cambia il palinsesto pomeridiano Mediaset nel bel mezzo del mese di agosto. A partire da lunedì 14 saranno ben tre le soap temporaneamente sospese dalla fascia pomeridiana. Beautiful, La Promessa e My Home My Destiny si fermeranno infatti per la consueta pausa estiva, lasciando così libera una larga fascia del daytime pomeridiano di Canale 5. Una parte di questa fascia oraria sarà occupata dalla soap turca Terra Amara, seppur con qualche novità.

Terra Amara, cambio programmazione, cosa succede dal 14 agosto

Nella settimana di Ferragosto Mediaset sospende la messa in onda delle puntate inedite di Terra Amara. La soap turca continua a tenerci compagnia del daytime pomeridiano di Canale 5, ma con le repliche della prima stagione, che ha debuttato proprio un anno fa.

Anche l’orario subisce qualche variazione, e le vicende di Züleyha e Yilmaz saranno in onda dalle 13.40 alle 14.45. Mediaset ha così voluto preservare gli episodi inediti della soap opera turca, che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del pomeriggio. Si tratterà insomma di un vero e proprio “tuffo nel passato” dove potremmo rivedere e rivivere le emozionanti vicende della storia d’amore tra la bella Altun e l’Akkaya.

Resta da capire quella che sarà la programmazione di Terra Amara nel corso della settimana che dal 21 al 25 agosto. Al momento non sappiamo ancora se proseguirà la messa in onda in replica oppure se torneranno gli episodi in prima visione assoluta su Canale 5.

Terra Amara, cosa vedremo prossimamente?

Con la ripresa delle nuove puntate in prima visione assoluta vedremo Züleyha affrontare uno dei lutti più dolorosi e strazianti della sua vita. La donna dovrà dire definitivamente addio al suo amato Yilmaz, l’uomo con il quale sognava di poter costruire un futuro stabile.

Yilmaz rimarrà vittima di un incidente stradale e per lui ci sarà ben poco da fare. Arrivato in ospedale i medici non potranno che tentare un’operazione d’urgenza. Le sue condizioni appariranno subito disperate e non riuscirà a sopravvivere, lasciando così un vuoto incolmabile nel cuore della sua amata Zuleyha.