I tantissimi fans della soap turca Terra Amara oggi non potranno seguire le vicende di Züleyha e Yilmaz. Al suo posto oggi – 12 settembre 2022 – andrà in onda uno speciale Tg5 dedicato alla Regina Elisabetta.

Cambio programmazione 12 settembre: Terra Amara non va in onda, cancellata per il Tg5

Brutta sorpresa per i fans della soap turca, che oggi pomeriggio si collegheranno su Canale5 per seguire Terra Amara. Un cambio di programmazione Mediaset ha riservato il daytime pomeridiano a uno speciale Tg5 che inizierà alle 15.15 e sarà dedicato alla Regina Elisabetta II.

A condurre lo speciale sarà Cesara Buonamici, che seguirà in diretta televisiva l’ultimo viaggio della sovrana dalla residenza scozzese in cui è deceduta lo scorso giovedì alla Cattedrale di Westminster.

Il collegamento inizierà alle 15.15 e proseguirà fino all’inizio di Pomeriggio 5, per cui Terra Amara osserverà oggi un turno di stop, per tornare poi in onda domani, con la consueta programmazione.

Un Altro Domani oggi andrà in onda in versione “singola”

L’edizione straordinaria del Tg5 dedicato alla Regina Elisabetta II causerà cambiamenti anche nella programmazione quotidiana di Un Altro Domani. La soap spagnola, solitamente in onda con due episodi, oggi sarà eccezionalmente trasmessa in versione “singola”. Un solo appuntamento quindi oggi, anche per Un Altro Domani, che tornerà domani nella consueta versione con due episodi.

Stop Terra Amara dal 19 settembre

Un’altra sorpresa “amara” attende i tantissimi fans della soap turca, che da lunedì 19 settembre dovranno momentaneamente “salutare” Yilmaz e Züleyha. La programmazione pomeridiana di Canale 5 subirà infatti un cambiamento, dovuto alla ripresa di Uomini e Donne e del daytime di Amici 22.

Se i fans di Un Altro Domani dovranno rinunciare al doppio appuntamento, e potranno seguire la soap con un solo episodio giornaliero in onda dalle 16.50 alle 17.25 circa, coloro che seguono con il fiato sospeso le vicende di Terra Amara non potranno più vedere i loro beniamini. Il ritorno di Uomini e Donne e di Amici 22 infatti, vedrà la cancellazione della soap turca.

Una pausa per fortuna solo temporanea, perché con molta probabilità Züleyha e Yilmaz torneranno a farci compagnia in autunno, prendendo il posto di Una Vita che ormai è giunta alle sue battute finali.

