Terra Amara torna oggi – sabato 30 dicembre 2023 – con nuovi episodi inediti. Continua a leggere e scopri qualcosa di più sull’appuntamento del weekend con la soap turca che ha conquistato il cuore di migliaia di fans.

Terra Amara torna nel weekend (30-31 dicembre) su Canale 5

Il palinsesto Mediaset di oggi – sabato 30 dicembre – regala una piacevole sorpresa a tutti i fans della soap opera turca Terra Amara. Collegandosi alle 14.49 sulla rete ammiraglia Mediaset infatti, troveranno ad attenderli i loro beniamini, che terranno loro compagnia fino alle 16.30 circa. L’appuntamento con Terra Amara ci regalerà infatti oggi due episodi inediti, che prenderanno il via subito dopo Beautiful e ci accompagneranno nel daytime di Canale 5.

L’appuntamento con le vicende di Züleyha e Demir è confermato anche per domani, giorno di San Silvestro. Nell’ultimo giorno del 2023 il daytime di Canale 5 si presenta come il giorno prima, e sarà infatti occupato dalla soap americana Beautiful – che andrà in onda dalle 13.50 alle 14.49 – seguita da due puntate inedite Terra Amara. Anche domani, domenica 31 dicembre, i fans della soap turca potranno trovare ad attenderli i personaggi di Cukurova in un maxi appuntamento che andrà in onda eccezionalmente la domenica pomeriggio, prenderà il via alle 14.49 e proseguirà fino alle 16.30, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con Verissimo.

Terra Amara, anticipazioni 30 e 31 dicembre 2023

Dopo la pausa natalizia Terra Amara torna in onda nel weekend con due episodi inediti quotidiani che promettono di tenerci con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà nelle puntate inedite in onda oggi e domani?

Fikret verrà informato del ritrovamento del corpo di Umit. La donna verrà ritrovata in fondo a una scarpata. Sembrerà chiaro che sia morta a causa di un incidente stradale e Fikret, addolorato per la morte di Umit, deciderà di farsi carico del suo funerale. Betul – approfittando della sparizione di Demir – sarà sempre più decisa a impossessarsi dell’azienda Yaman, ma Ercan inizierà a nutrire dei sospetti su di lei. A Cukurova non si farà che parlare dell’incidente e di una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha

La Altun scoprirà da Sadi che l’uomo che ha comprato le sue quote dell’azienda è Mehmet Kara. L’uomo si presenterà a Züleyha ingannandola. Sotto le mentite spoglie di Mehmet infatti, si nasconderà Hakan Gumusoglu. In seguito, Lutfiye la convincerà a tornare ad occuparsi dell’azienda per cercare di distrarsi dalla scomparsa di Demir. Saniye e Gaffur porteranno Uzum al cimitero di Malatya, dov’è sepolto il vero padre della bambina.