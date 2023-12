Delusione per i tantissimi fans di Terra Amara che oggi alle 14.10 si collegheranno su Canale 5 per seguire la soap turca. Terra Amara sospesa a Natale, perché? Continuate a leggere per scoprire i motivi del cambio di programmazione di Canale 5.

Terra Amara si ferma a Natale, il motivo

Il cambio di programmazione sulle reti Mediaset per la giornata di lunedì 25 dicembre prevede importanti variazioni nel daytime di Canale 5. La fascia del primo pomeriggio nella quale si colloca anche la soap opera turca Terra Amara subirà un cambio di palinsesto.

La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese per consentire ai tantissimi fans delle vicende di Cukurova di godersi la festività con i familiari senza perdere nessun episodio inedito della soap. Come già accaduto in occasione di altre feste quindi, Terra Amara si ferma per il periodo natalizio.

Terra Amara, quando torna in TV?

Dopo l’appuntamento straordinario nel daytime di ieri – domenica 24 dicembre – quando la rete ammiraglia Mediaset ha trasmesso due puntate inedite, Terra Amara si prende una pausa nella settimana di Natale.

La soap turca tornerà regolarmente in onda sabato 30 dicembre, con una puntata speciale di quasi due ore che prenderà il via alle 14.50 e ci terrà compagnia fino alle 16.30 circa.

Il pomeriggio di Canale 5 settimana di Natale

Riprendendo la decisione che aveva già portato a precedenti stop nelle festività, Canale 5 ha previsto un ricco programma anche per coloro che resteranno a casa.

Nel pomeriggio di Natale la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda la replica del concerto di Elisa “Buon Natale anche a te” – in onda dalle 13.40 alle 17.01 – e a seguire il film drammatico “Un Natale da Corgi”, che ci terrà compagnia fino alle 18.42 quando prenderà il via il consueto appuntamento con Caduta Libera.

Situazione analoga anche per domani martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Collegandosi alla rete Mediaset alle 13.48 sarà possibile seguire il Concerto di Natale, seguito alle 16.54 da “A Merry Christmas Match“. Il film drammatico – che narra la storia di un aspirante regista teatrale che accantona i suoi sogni per onorare la memoria del padre – ci terrà compagnia fino alle 18.41, quando Gerry Scotti ci farà compagnia con un’edizione natalizia di “Caduta Libera strenne“.

A partire dal 27 dicembre invece, lo spazio solitamente occupato dalla soap turca “Terra Amara” sarà temporaneamente riservato a La Promessa. L’altra soap di successo di Canale 5 prenderà il via alle 14.10 e proseguirà fino alle 16.55, con maxi appuntamenti che prenderanno il posto anche di Uomini & Donne e Amici 23, i due programmi ideati e condotti da Maria De Filippi.