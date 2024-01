Terra Amara torna oggi, sabato 6 gennaio 2024, con il “tradizionale” doppio appuntamento del weekend. Come già accaduto nelle settimane passate, anche oggi sulla rete ammiraglia Mediaset andranno in onda due puntate dell’amatissima soap turca.

Terra Amara 6 gennaio (epifania), a che ora su Canale 5?

Lo stop della soap turca previsto dallo speciale palinsesto Mediaset nel periodo natalizio, ha comunque mantenuto l’appuntamento del fine settimana con Terra Amara. Anche oggi le vicende di Züleyha e Demir ci terranno così compagnia nel daytime di Canale 5.

Prima del consueto appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo, andranno in onda due episodi della soap opera turca. I fans di Terra Amara che si collegheranno oggi a partire dalle 15.00 alla rete ammiraglia Mediaset troveranno ad attenderli i loro beniamini, e potranno seguire le vicende degli Yaman fino alle 16.30 circa.

Terra Amara, colpi di scena nella puntata dell’Epifania

Cosa accadrà nella puntata del 6 gennaio di Terra Amara? L’improvvisa scomparsa di Demir inizierà a farsi sentire in tutta Cukurova, in particolar modo all’interno dell’azienda di famiglia. Mehmet Kara – che è riuscito a impossessarsi del 25% delle azioni – approfitterà dell’assenza dello Yaman per occupare sempre più spazio all’interno dell’azienda e per fare breccia nel cuore di Züleyha.

Nel frattempo Fekeli inizierà ad avere dei sospetti sull’identità di Mehmet. Lo zio di Fekeli scoprirà infatti che l’uomo non è chi dice di essere, ma che dietro alla falsa identità del nuovo socio dell’azienda Yaman si nasconde in realtà Hakan Gumusoglu, giunto a Cukurova per vendicare la morte del fratello Erkan. La vera identità di Mehmet deve rimanere segreta, e per proteggerla Abdulkadir è disposto a uccidere l’unica persona che potrebbe riconoscere Hakan. L’uomo non esita a progettare l’omicidio di Azize, ma poi – quando si rende conto che l’anziana donna è malata – ci ripensa.

Appuntamenti nel weekend con Terra Amara

Il palinsesto Mediaset torna alla sua consueta programmazione e – dopo la doppia puntata di oggi – Terra Amara tornerà sui nostri teleschermi domani – domenica 7 gennaio – in prime time. Con la ripresa di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, la soap turca torna ad occupare il suo posto la domenica in prima serata su Canale 5, seppur con una leggera variazione nell’orario.

Oltre alle puntate giornaliere – che occuperanno il daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10, la soap turca rimane confermata anche nel weekend, con due episodi il sabato dalle 15.00 alle 16.30 e l’appuntamento della domenica sera. A differenza di quanto accaduto durante il periodo autunnale, cambierà la durata degli speciali previsti nella fascia serale domenicale, visto che la soap è in programma dalle 21.29 alle 23.24 circa e non più fino alle 00.20 come accadeva fino a dicembre.

Terra Amara è pronta a riprendere in mano le redini di Mediaset, facendo trattenere il fiato a una grandissima fetta di pubblico, e noi siamo pronti – insieme a voi – a scoprire cosa ci riserva la bellissima soap turca giunta ormai all’ultima stagione.