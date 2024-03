I tantissimi fans di Terra Amara che oggi – lunedì 11 marzo 2024 – si collegheranno a Canale 5 alle 14.10 per seguire la soap turca resteranno delusi. Il cambio programmazione Mediaset ha cancellato la serie turca con Züleyha dal daytime. Ma quando rivedremo i nostri beniamini su Canale 5?

Terra Amara scompare dal daytime di Canale 5, i motivi

La serie turca si sta avviando verso il gran finale di sempre. Terra Amara chiuderà infatti i battenti con la messa in onda dell’ultima puntata della quarta stagione. Mentre cresce la suspence nei fans, ansiosi di conoscere l’epilogo della storia tra Züleyha e Mehmet, arriva la notizia del cambio palinsesto Mediaset che prolunga l’attesa.

La dizi turca Bir Zamanlar Çukurova non sarà più trasmessa da Canale 5 tra le soap pomeridiane. Cambia infatti la programmazione del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset e Terra amara non andrà più in onda durante il pomeriggio dei giorni feriali.

Le vicende degli Yaman – che ci hanno tenuto compagnia nel daytime di Canale 5 – lasceranno definitivamente il posto a un’altra serie turca. A sbarcare nel daytime sarà infatti Endless Love, lo sceneggiato che narra la tormentata storia d’amore tra Nihan e Kemal, che andrà in onda subito dopo Beautiful prendendo di fatto il posto di Terra Amara.

Quando torna Terra Amara su Canale 5?

Quando ritroveremo Züleyha & Company? I fedelissimi della serie turca possono comunque stare tranquilli visto che Terra Amara “trasloca” nella prima serata del venerdì e nel pomeriggio della domenica, dove prenderà il posto di Amici, il programma di Maria De Filippi che dal 10 marzo lascia la versione pomeridiana per quella serale.

Se da un lato il “ridimensionamento” delle puntate settimanali di Terra Amara lascia un po’ d’amaro in bocca ai tantissimi fans, dall’altro potremmo “consolarci” con una nuova storia che promette di replicare il successo della dizi turca ormai giunta alle battute finali. Tra i protagonisti di Endless Love ritroveremo tanti volti ormai ben noti al pubblico italiano, tra i quali Kerem Alisik e Ruzgar Aksoy, due volti ormai noti al pubblico italiano per aver interpretato rispettivamente Fekeli e Ercument in Terra amara.

Curiosi di conoscere qualcosa di più sulla nuova serie turca e sul gran finale di sempre di Terra Amara? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.