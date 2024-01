Con la ripresa del palinsesto Mediaset “tradizionale” Terra Amara è tornata a farci compagnia con gli appuntamenti quotidiani dal lunedì al sabato nel daytime di Canale 5, e con due puntate speciali la domenica in prima serata. C’è però una novità che sicuramente farà piacere ai tantissimi fans della soap turca, che vede “raddoppiati” gli appuntamenti speciali in prime time con due puntate speciali in onda giovedì 11 gennaio.

Cambio programmazione Mediaset, giovedì 11 gennaio Terra Amara in prime time

Terra Amara torna a farci compagnia 7 giorni su 7. A partire da lunedì 8 gennaio riprenderà il consueto appuntamento nel daytime feriale di Canale 5, messo in pausa nel palinsesto Mediaset per le feste di fine anno per lasciare spazio a La Promessa e dare così uno slancio alla trama della soap iberica.

Da domenica 7 gennaio le vicende di Züleyha e Demir lasciano lo spazio in daytime – che torna a essere occupato da Amici di Maria De Filippi – per spostarsi nella prima serata di Canale 5. Ma questo non sarà il solo appuntamento in prime time per Terra Amara. Nella settimana che va dal 7 al 13 gennaio, è infatti previsto anche un secondo appuntamento serale con gli Yaman. Giovedì 11 la soap opera turca si presenterà sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.30 circa.

L’appuntamento serale di Terra Amara previsto per giovedì 11 gennaio ci regalerà due nuove puntate inedite. La soap in versione serale andrà ad aggiungersi eccezionalmente alla puntata prevista nel primo pomeriggio, subito dopo Beautiful.

Terra Amara serale, i motivi del cambio palinsesto Mediaset

Ma perché i vertici Mediaset hanno deciso di “raddoppiare” l’appuntamento serale con Terra Amara, proponendo la soap sia il pomeriggio che in prime time giovedì su Canale 5?

Se da un lato la ripresa della programmazione serale domenica 7 gennaio permette al Biscione di “contrastare” la prima visione del film tv di Rai 1 “La luce nella masseria” dedicato ai 70 anni della televisione di Stato, dall’altro cerca – con la puntata di giovedì sera di sfidare il debutto della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie tv in onda su Rai Uno che vede protagonista Luca Argentero.

Fekeli muore nelle prossime puntate Terra Amara

In attesa di conoscere gli esiti di questa inedita sfida, vediamo cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Terra Amara. I fans dovranno prepararsi a dire “addio” a un altro personaggio storico della soap. Ali Rahmet Fekeli viene infatti ritrovato morto all’interno della sua auto.

Lo zio di Fikret – dopo aver sospettato che Mehmet Kara e Hakan siano in realtà la stessa persona – decide di affrontare l’impostore. Il suo desiderio di fare chiarezza gli costa però molto caro, perché Hakan – per proteggere il suo segreto – non esita a ordinare ai suoi uomini di uccidere Fekeli.