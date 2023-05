Terra Amara sospesa oggi, sabato 6 maggio? I tantissimi fans che alle 15.00 si collegheranno come di consueto alle reti Mediaset per seguire le vicende dei loro beniamini avranno una brutta sorpresa. Al posto delle vicende di Cukurova troveranno infatti uno Speciale dedicato all’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra. Niente Terra Amara oggi? No, fortunatamente l’appuntamento è solo rinviato e la soap turca – seppure in formato “ridotto” – ci terrà compagnia anche oggi.

Terra Amara, sabato 6 maggio puntata “ridotta”

I fans di Terra Amara sanno bene che il sabato la soap ci accompagna con un doppio appuntamento, occupando il daytime pomeridiano di Canale 5 dalle 15.00 alle 16.30. Oggi però – in occasione della cerimonia d’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra – il palinsesto Mediaset subirà delle modifiche.

La rete ammiraglia Mediaset infatti, proporrà l’intera cerimonia con uno “Speciale Verissimo e Tg5 presentano: l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra” trasmessa dalle 13.40 alle 15.45. Di conseguenza salterà il consueto appuntamento con Beautiful, mentre Terra Amara sarà trasmessa in formato ridotto, con una sola puntata che i telespettatori potranno seguire dalle 15.45 alle 16.30.

Programmazione Canale 5 sabato 6 maggio

Ecco in dettaglio il palinsesto Mediaset previsto per il daytime pomeridiano di Canale 5:

ore 13.40 Speciale Verissimo e Tg5 presentano: l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra

Terra Amara ore 16.30 Verissimo (Talk show con Silvia Toffanin)

Puntata del 6 maggio di Terra Amara, che succederà?

Nonostante si tratti di una puntata ridotta, Terra Amara saprà regalarci mille emozioni anche oggi. Nell’episodio del 6 maggio i personaggi di Cukurova riusciranno a tenerci – ancora una volta – incollati davanti al teleschermo con i tentativi di Hunkar che cercherà di convincere il figlio Demir a intestare tutti i beni della famiglia Yaman alla piccola Leyla, estromettendo così Adnan dall’eredità. Il motivo? La matrona verrà a conoscenza del fatto che Züleyha intende informare Yilmaz che Adnan è suo figlio, e temerà che l’Akkaya possa un giorno mettere le mani sul cospicuo patrimonio.

Non vi sveliamo come andrà a finire per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo garantirvi che sarà – come sempre – una puntata ricca di colpi di scena.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime news della soap turca Terra Amara, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.