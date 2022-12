Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che vivremo attimi di tensione per Züleyha che dopo aver tentato il suicidio verrà rinchiusa in un sanatorio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Züleyha tenta il suicidio

Momenti drammatici ci attendono nelle nuove puntate inedite Terra Amara. Gli spoiler turchi svelano infatti che Hunkar – dopo aver salvato la nuora che ha tentato il suicidio – decide di rinchiuderla in un sanatorio.

Züleyha ha da poco scoperto che è stato il marito a sabotare l’auto di Yilmaz sulla quale viaggiavano lei e la dottoressa Mujigan, e sconvolta dall’atrocità del gesto di Demir, si è rifugiata dall’Akkaya con il figlio. Questo ha dapprima scatenato l’ira di Demir contro Yilmaz, portando lo Yaman a sparare al rivale, e poi la rabbia dell’uomo si è rivolta verso la moglie. Demir ha minacciato Züleyha di portarle via il figlio e fare in modo che lei non potesse vederlo mai più

La Altun non ha retto a questo dolore e ha tentato il suicidio, tagliandosi le vene. Solo il tempestivo arrivo di Hunkar ha impedito un epilogo amaro, ma il medico chiamato dalla donna ha ribadito che Züleyha avrebbe potuto ripetere il gesto a causa della sua fragilità mentale. Proprio il dottore suggerisce alla matriarca di far ricoverare la giovane in una struttura psichiatrica.

Spoiler Turchia Terra Amara, Züleyha trasferita in sanatorio di nascosto

Hunkar decide così di far trasferire la nuora in sanatorio e, approfittando del fatto che la giovane è ancora incosciente, dispone il trasferimento all’insaputa di tutti i dipendenti della tenuta.

Quando la Altun si riprende supplica la suocera di portarla via da lì, ma Hunkar è irremovibile. Züleyha viene così sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio nonostante le sue rimostranze e la disperata richiesta di poter lasciare quel luogo riservato ai malati di mente e tornare a casa.

Terra Amara puntate turche: Züleyha è sola

La bella Altun realizza di essere completamente in balia della decisione della suocera, non potendo contare né sul marito, in carcere con l’accusa di avere attentato alla vita di Yilmaz, né tantomeno sull’uomo che ama, gravemente ferito dal colpo di pistola sparato da Demir.

Neppure i dipendenti della tenuta sono a conoscenza del fatto che lei si trovi ricoverata nella struttura, perché Hunkar si è assicurata – dietro pagamento – il silenzio del medico che l’ha soccorsa.

Per sapere se Züleyha riuscirà a lasciare il sanatorio, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.