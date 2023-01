Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che Mujigan non esita a cacciare via Gülten e Cetin dalla villa per far posto a sua zia Behice, dopo che quest’ultima viene mandata via da Fekeli. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Behice allontanata dal ranch

Il comportamento di Behice con i dipendenti del ranch non piace affatto a Fekeli, che finisce per cacciare via la donna in malo modo. Ali sospetta anche che sia stata proprio lei ad uccidere Hunkar, ma proprio come Züleyha l’uomo non ha nessuna prova che possa confermarlo. Sta di fatto che Ali Fekeli inizia a vedere Behice come una donna estremamente violenta e cattiva, e il suo comportamento con i dipendenti del ranch non fa che confermare questa sensazione.

La Altun non ha mai creduto che a uccidere la suocera fosse stata Sevda, sebbene la donna sia stata portata via e accusata del delitto. Züleyha fin dall’inizio ha sospettato che dietro quell’orribile delitto si nascondesse la mente criminale di Behice.

La zia di Mujigan viene così cacciata via dal ranch – senza un posto dove andare – e chiede aiuto alla nipote.

Spoiler Turchia Terra Amara, un fulmine a ciel sereno si abbatte su Gulten e Cetin

La dottoressa deve trovare un posto alla zia Behice e ad avere la peggio saranno Gülten e Çetin. I due vivono infatti nella piccola villa che Yilmaz aveva donato a Mujigan come regalo di nozze. Si tratta dell’unico bene che Yilmaz ha lasciato in eredità e ovviamente spetta al piccolo Kerem Ali.

Dopo un inizio idilliaco della loro vita a due si prospetta così un periodo difficile per i neo sposi, costretti a trovare in fretta una nuova sistemazione.

Terra Amara puntate turche

Come reagirà Gülten davanti alla richiesta di Müjgan? E quale sarà la reazione di Saniye quando vedrà la cognata costretta a fare le valigie e ad andarsene via? Per trovare la risposta a queste domande, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni turche 3° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.