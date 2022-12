Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che il capomastro “cade” di nuovo in tentazione e riprende la relazione con la bambinaia del piccolo Adnan. Proprio così: Gaffur tradisce Sanihe con Seher nelle prossime puntate Terra Amara, e la verità non tarderà a venire a galla. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Sanihe ferita dal tradimento di Gaffur

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo tra qualche settimana sui nostri teleschermi, svelano che la domestica di casa Yaman soffrirà moltissimo quando scoprirà che il marito Gaffur ha una relazione con Seher. Tuttavia – per evitare pettegolezzi – deciderà di non rendere pubblica la relazione del consorte, relegandolo però a dormire sul divano.

Il rifiuto di Sanihe a dormire con il consorte però, finirà per spingere quest’ultimo di nuovo tra le braccia di Sehar. Il capomastro e la bambinaia del piccolo Adnan inizieranno a incontrarsi di nascosto nel granaio, ma sfortunatamente verranno scoperti da Fadik.

Spoiler Turchia Terra Amara, scontro tra Seher e Sanihe

Sarà proprio la domestica a scatenare una rissa tra Seher e Sanihe. La moglie di Gaffur vedrà la bambinaia truccarsi con cura per fare colpo su Ercument, il cugino di Demir da poco arrivato alla villa, e si prenderà gioco di lei.

Fadik non riuscirà a tacere e inviterà Sanihe a pensare ai suoi problemi, visto che il marito è di nuovo finito tra le braccia della bambinaia. La donna tradita non riuscirà a trattenere la sua rabbia e si scaglierà contro la rivale, colpendola più volte!

Terra Amara puntate turche: Seher si sente male

Il trambusto che arriverà dalla cucina farà accorrere Hunkar, che chiederà spiegazioni per quanto accaduto. Sanihe rivelerà alla padrona quello che ha appena saputo da Fadik, mentre quest’ultima negherà tutto intimorita dalle occhiate severe che le lancerà Gaffur.

Hunkar ordinerà così alle sue dipendenti di tornare al lavoro, ma Seher mostrerà segni di malessere, in particolare quando sentirà gli odori del cibo. I sintomi accusati dalla donna faranno subito pensare a una gravidanza.

La domestica sarà in dolce attesa, dopo i ripetuti incontri amorosi con Gaffur, oppure il problema di salute sarà dovuto ad altro? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.