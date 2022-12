Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che – su consiglio di Sevda – Demir inizia a considerare l’idea di lasciare libera Züleyha, in modo che entrambi possano trovare la felicità. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Hunkar si sente tradita dal figlio

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo tra qualche settimana sui nostri teleschermi, svelano che Demir ha iniziato a frequentare Sevda, la donna che fu in passato l’amante di suo padre Adnan. Per questo motivo Hunkar si sente tradita e decide di aiutare Züleyha e Yilmaz a fuggire insieme. La fuga viene però impedita dallo stesso Demir, che blocca la moglie mentre si reca all’appuntamento con i figli, e li porta a casa di Sevda.

Chi è stato a mettere in guardia lo Yaman? Züleyha e Yilmaz sembrano non avere dubbi sul fatto che sia stata proprio Hunkar. La matriarca era la sola a conoscere il loro piano di fuga! La Altun è determinata a fargliela pagare, ma Demir – anziché condurla alla villa – la porta a casa di Sevda, e la minaccia di portarle via i figli.

Spoiler Turchia Terra Amara, Sevda si schiera dalla parte di Zuleyha

L’ex amante di Adnan a sorpresa si schiera dalla parte di Züleyha, invitando Demir a lasciarla libera. Solo così entrambi potranno davvero trovare la loro felicità. Lo Yaman appare confuso davanti alle parole di Sevda e inizia ad avere dubbi sul suo matrimonio.

Demir esce da casa e Sevda lo segue per poter parlare con lui, ed è in questa occasione che la donna gli da il miglior consiglio di sempre. Sevda rincara la dose dicendogli che – tenendo Züleyha legata a se con i ricatti – lui commette lo stesso errore che anni prima ha commesso Hunkar, quando ha impedito a suo padre di stare con la donna che amava.

Terra Amara puntate turche: Züleyha sente tutto!

I due non si accorgono che Züleyha li ha seguiti e ha potuto ascoltare ogni parola della loro discussione.

Per sapere se Demir deciderà di seguire i consigli di Sevda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.