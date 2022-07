Terra Amara, anticipazioni Turchia. Cosa accade prossimamente nella soap turca giunta da pochi giorni sui nostri teleschermi, che ha già conquistato il grande pubblico? Le notizie che giungono dagli spoiler turchi rivelano che Züleyha si troverà a fare i conti con un malore, causato da una notizia terribile. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, spoiler Turchia: Züleyha costretta a sposare Demir

Le notizie che arrivano dalla Turchia ci svelano che non sarà un momento particolarmente felice per la bella Altun. La giovane sarta infatti sarà costretta ad assistere impotente all’arresto del suo amato Yilmaz, che verrà smascherato e denunciato in maniera anonima da Hunkar.

La madre di Demir infatti farà alcune ricerche e scoprirà che Yilmaz è fuggito con la Altun in fretta da Istanbul, dove era ricercato per l’omicidio di Naci.

Venuta a conoscenza del fatto che Züleyha è in dolce attesa, Hunkar ricatterà la giovane sarta, proponendole di intervenire per garantire a Yilmaz uno sconto di pena, se lei accetterà di sposare suo figlio Demir e di attribuire a lui la paternità del figlio che porta in grembo.

Un piano machiavellico che permetterà a Hunkar di coronare il sogno d’amore del figlio, che non fa mistero di provare una forte attrazione per Züleyha, e al tempo stesso di impedire che la sterilità del figlio, di cui la donna è convinta, venga a galla.

A pochi giorni dal matrimonio forzato Züleyha tenta il suicidio, ma viene salvata e, sebbene contro la sua volontà, finisce per sposare Demir.

Anticipazioni turche Terra Amara, una promessa non mantenuta

Il solo motivo che l’avrà convinta a unirsi in matrimonio con un uomo che non ama sarà quello di cercare di salvare la vita al suo innamorato, e Züleyha pensa che questo suo “sacrificio” permetterà a Yildaz di lasciare il carcere indenne.

Ascoltando causalmente una conversazione la Altun scoprirà però che in realtà Yilmaz è stato condannato a morte. A quel punto affronterà la suocera, ricordandole la promessa che le aveva fatto. La signora Yaman la farà tacere, gridandole che adesso lei è la moglie di suo figlio e deve dimenticare il passato.

Davanti a queste parole Züleyha avrà un malore, e verrà soccorsa dal marito della cugina di Demir. Il medico non tarderà a scoprire che la gravidanza di Züleyha è iniziata prima del suo arrivo alla tenuta, e a escludere così una possibile paternità del giovane Yaman.

Messo al corrente di quanto accaduto dalla stessa Altun, il medico le offrirà il suo aiuto per fuggire dalla tenuta. Nel frattempo Hunkar scopre che l’avvocato assunto da Demir per difendere Yildaz non si è presentato in tribunale perché colto da malore. Questo di fatto ha determinato la condanna a morte del ragazzo.

Cosa farà adesso Züleyha? Accetterà l'aiuto del medico e sceglierà di fuggire dalla tenuta Yaman? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche altro giorno. Le nostre anticipazioni turche della soap Terra Amara per il momento terminano qui.