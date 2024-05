Fikret e Zeynep giungeranno davanti all’altare nelle ultime puntate di Terra Amara, ma qualcuno tramerà per rovinare la cerimonia. Vahap non sarà disposto a lasciare impunito il nipote di Fekeli, dopo che quest’ultimo sarà riuscito a far condannare Abdulkadir alla pena capitale. Per questo motivo Vahap si presenterà alle nozze di Fikret e Zeynep e minaccerà di farsi saltare in aria con dell’esplosivo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: le nozze di Fikret e Zeynep

Il nipote di Fekeli e Zeynep organizzeranno le loro nozze in notturna nella villa di Züleyha. Per l’occasione sarà proprio la vedova di Hakan che – insieme a Cetin – farà da testimone ai due sposi novelli. Lutfiye invece celebrerà l’unione tra suo nipote e l’insegnante.

Tutto sembrerà filare liscio e i festeggiamenti andranno avanti fino al momento in cui alla cerimonia si presenterà Vahap. L’uomo sparerà dei colpi in aria, terrorizzando gli invitati che si renderanno subito conto che indossa un giubbotto pieno di esplosivo. Vahap metterà così in atto il suo piano di vendetta contro Fikret, “colpevole” di aver fatto in modo che suo fratello Abdulkadir venisse consegnato alla giustizia.

Abdulkadir condannato nelle prossime puntate Terra Amara

Dopo essere riuscito a evadere durante il trasferimento al carcere di Elazig, Abdulkadir cercherà di fuggire in Francia con Betul. Il suo piano di fuga però fallirà, e l’uomo verrà di nuovo arrestato. Il giudice stabilirà che il fratello di Vahap dovrà rimanere dietro le sbarre finché non verrà giustiziato.

Per lui si prospetterà una condanna alla pena capitale, notizia che non piacerà affatto a suo fratello Vahap. Per questo motivo l’uomo non esiterà a irrompere alla cerimonia di nozze di Fikret e Zeynep, minacciando lo sposo di farsi saltare in aria se lui non provvederà a far uscire Abdulkadir di prigione.

Fikret ovviamente respingerà la sua richiesta, e lo stesso farà il procuratore Savci, presente alla cerimonia tra gli invitati.

Terra Amara, spoiler Turchia: Vahap arrestato

Il piano di vendetta di Vahap nei confronti di Fikret fallirà. La situazione verrà infatti risolta da uno degli operai di Züleyha, che – dopo essersi reso conto che la bomba esibita da Vahap è in realtà finta – provvederà a immobilizzarlo. Immediatamente per lui scatteranno le manette e si apriranno le porte di un istituto psichiatrico.