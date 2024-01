La soap turca che ha conquistato il cuore di milioni di fans si avvia verso il finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci nuovi importanti colpi di scena prima di scrivere la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime settimane tratterremo il fiato per Züleyha. La Altun viene infatti colpita da un proiettile in testa e lotta tra la vita e la morte. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara 4° stagione: Züleyha ferita

Züleyha Altun viene colpita da un proiettile alla testa nelle prossime puntate di Terra Amara. A far fuoco à Vahap che – dopo aver spiato la donna mentre si trova in compagnia di Mehmet – decide di far fuoco per uccidere l’uomo.

Un errore di mira lo porta però a colpire la giovane Altun, che cade a terra priva di sensi. Immediatamente ricoverata in ospedale, la madre di Adnan e Leyla lotta tra la vita e la morte. Al suo capezzale c’è Mehmet, che non può fare a meno di sentirsi in colpa per quanto accaduto alla sua amata. L’uomo non riesce a farsi una ragione del fatto che quel proiettile – destinato a lui – abbia finito per ridurre in fin di vita Züleyha. La sua vita è ora nelle mani dei medici, che monitorano costantemente le sue condizioni di salute.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Fikret furioso con Mehmet

Mentre tutti si trovano al capezzale della donna e pregano perché Züleyha possa risvegliarsi, giunge Fikret. Il nipote di Fekeli – una volta saputo quanto accaduto – si precipita all’ospedale e accusa Mehmet di essere responsabile delle numerose sciagure che negli ultimi tempi si sono abbattute sugli Yaman.

Mehmet – da parte sua – cerca di smussare i toni della discussione e ricorda a Fikret che in quel momento la sola cosa importante è che Züleyha si risvegli. Anche Lutfiye interviene puntando il dito contro il nipote e gli ricorda che quello non è né il momento né tantomeno il luogo per instaurare un certo tipo di discussioni.

Fikret disperato nelle prossime puntate Terra Amara

Lo scontro con Mehmet è dettato anche dal fatto che Fikret – in fondo al suo cuore – non ha mai smesso di amare Züleyha, al punto da essersi reso protagonista di una dichiarazione d’amore speciale dedicata alla signora di Cukurova. Ma la donna non è riuscita a nascondergli che il suo cuore appartiene a Mehmet, che ha saputo conquistarla dopo la morte di Demir.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.