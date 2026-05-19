Ascolti tv 18 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “I Cesaroni“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 18 maggio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 18 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela ha incollato alla tv 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share.

Su Rai 2: The Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo reality che vede due squadre, i “Famosi” e i “Non Famosi”, protagonisti di una nuova avventura adrenalinica in Calabria ha intrattenuto 713.000 spettatori pari al 4.7%.

Rai 3: Newsroom, il programma televisivo di genere talk show, rotocalco e investigativo, ideato e condotto da Monica Maggioni ha raccolto 380.000 spettatori (2.7%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 948.000 spettatori (8%).

Canale 5: I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult con protagonista Claudio Amendola ha coinvolto 2.164.000 spettatori con uno share dello 13%.

Italia 1: Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, il film diretto da Ric Roman Waugh nel 2019 ha appassionato 1.383.000 spettatori con il 8.6%.

La7: La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias che ogni settimana racconta grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità ha interessato 940.000 spettatori e lo 5.2%.

Tv8: GialappaShow, la nuova stagione del programma della Gialappa’s Band con il Mago Forest ha fatto compagnia a 662.000 spettatori con 4.9% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 657.000 spettatori con lo 4% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.846.000 spettatori con il 23.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.948.000 spettatori con il 24.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.707.000 spettatori con il 16.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.686.000 spettatori con il 19.4 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.544.000 spettatori con il 19.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.499.000 spettatori con il 19.5% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 1.938.000 spettatori con il 21.4% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5