Stasera, martedì 19 maggio 2026, va in onda la finale del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della finale del 19 maggio, cosa succederà?

Martedì 19 maggio 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip 2026, il reality show riportato al grande successo da Ilary Blasi. Con la diciottesima si conclude una delle edizioni più amate di sempre del popolare reality show che, complice il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, un duo di opinioniste equilibrato e pungente e un cast di concorrenti in cui hanno indubbiamente primeggiato le donne. Un mix che ha saputo ri-conquistare l’attenzione del pubblico e dei social diventando uno dei “fenomeni” televisivi della stagione.

Ma passiamo alle anticipazioni sulla finale del GF VIP 2026: chi sarà eliminato tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro? E’ in corso un televoto per decretare il sesto finalista di questa edizione. Spazio poi allo scontro di pochi giorni fa tra Raul e Renato. Il motivo? Un vestitino trasparente di Lucia che ha attirato l’attenzione di Raul che ha commentato “interessante”. La frase di Raul ha fatto ingelosire Renato che ha ripreso l’amico scatenando una lite con tanto di urla e parole molto accese. «Io parlo quando mi pare e ti mangio se voglio, ho il doppio di te: di testa e di vita. Ma chi credi di essere. Stai facendo una figura di *****» – le parole di Raul che ha accusato l’amico Renato di essersi avvicinato a Lucia solo per la finale.

«Fino a quattro giorni fa manco la calcolavi di giorno, ci andavi solo di notte» ha sottolineato Raul con Renato che, senza girarci troppo intorno, gli ha chiesto se fosse interessato a Lucia. Decisa la replica dell’ex concorrente di Temptation Island: «se mi piaceva me la prendevo prima di te. Lo potevo fare, te l’assicuro, perché sono cento volte più uomo di te». Il duro scontro tra i due ha avuto ripercussioni anche nella casa con Alessandra Mussolini che ha preso le difese di Raul attaccando Renato. Anche Antonella Elia e Adriana Volpe sono convinte che questa folle gelosia di Renato sia scoppiata proprio in vista della finale. Intanto durante la finale del GF VIP torna nella casa anche Francesca Manzini per un sorpresa che coinvolgerà Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip 2026, eliminato e nomination del 19 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della diciotessima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Raimondo Todaro e Renato? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il quarto finalista di questa edizione.

Stando ai sondaggi online il favorito conquistare il titolo di sesto finalista di questa edizione è Raimondo Todaro con il 50,13% tallonato da Renato Branciarti con il 49,87%. Chi sarà il sesto finalista del GF VIP 2026?

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2026?

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2026 cresce l’attesa per scoprire il nome del vincitore di questa edizione. Stando alle previsioni e ai sondaggi online due sono le favorite alla vittoria finale. Si tratta di Alessandra Mussolini e Antonella Elia, tra le regine indiscusse di questa edizione del reality show tutta al femminile. Attenzione all’effetto sorpresa con concorrenti che, nelle ultime settimane, hanno visto salire le quotazioni. Si tratta di Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Raul Dumitras. In risalita anche Adriana Volpe, mentre sono davvero poche le possibilità di una vittoria di Renato Biancardi.

E voi chi vorreste come vincitore del GF VIP 2026?