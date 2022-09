Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo naufragare il matrimonio tra Demir e Züleyha. Ma vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5.

Trame turche Terra Amara, Umit è figlia di Sevda

Nelle prossime puntate Terra Amara Demir e Züleyha scoprono che Umit è in realtà figlia di Sevda. La sorpresa dello Yaman nell’apprendere la notizia lascia ben presto il posto a una reazione dura, che lo porta a chiedere un confronto con la ragazza e Sevda. Madre e figlia – una volta venuto alla luce il loro segreto – non possono fare altro che lasciare la città, e Demir si offre di dare loro la macchina e il denaro per fuggire.

I tre si incontrano in un luogo isolato, e in quell’occasione Umit rinfaccia a Demir di averla ingannata e giura di fargliela pagare. Piena di rabbia la ragazza sale in macchina e mette in moto, ma poi ci ripensa e scende di nuovo in preda all’ira.

Terra Amara, puntate turche: Umit spara contro Demir e colpisce Sevda

Umit punta un’arma contro l’imprenditore e non esita a fare fuoco. La ragazza è ormai fuori controllo, ma Sevda è lucida, e per impedire alla figlia di commettere una sciocchezza fa scudo con il suo corpo allo Yaman. La pallottola colpisce così la madre di Umit, che cade subito a terra esanime.

Non c’è tempo da perdere, e Demir solleva il corpo della donna e lo mette nel bagagliaio dell’auto, per poi allontanarsi con Umit sulla vettura.

Anticipazioni Turchia Terra Amara, i rimorsi di Demir

Una volta arrivato a casa lo Yaman ripensa a quanto accaduto, e sentendosi in colpa per gli ultimi eventi pensa a come mettere al riparo Umit e farla allontanare sana e salva da Cucurova.

Demir è così disposto a sacrificarsi pur di impedire che Umit finisca in galera, e nasconde il corpo di Sevda alla magione. Tornando l’uomo incrocia Züleyha, che nota la sua agitazione e vede alcune macchie di sangue nell’auto. Lo Yaman rimane in silenzio di fronte alle tante domande della Altun, poi nella notte torna dove ha lasciato il corpo di Sevda e lo sotterra, sperando così di far sparire le prove che incastrerebbero Umit. La giovane intanto è lontana, proprio come voleva sua madre, mentre Demir rischia di pagare il prezzo per qualcosa che non ha commesso. Sarà davvero questo il suo destino?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.