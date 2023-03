Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che assisteremo alla sconcertante scoperta di Sabahattin. Il medico scoprirà infatti che Sermin è stata arrestata per adulterio. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Yilmaz scopre che Sermin è stata arrestata

Yilmaz non vuole che l’assassino di Çengaver rimanga impunito, e per questo si reca in tribunale da Jülide per sapere se ci sono aggiornamenti sulle indagini. Proprio mentre l’Akkaya è lì arriva la polizia a informare il nuovo procuratore dell’arresto di Sermin e Hatip.

Yilmaz e Jülide hanno un sussulto a questa notizia, perché entrambi sono molto legati a Sabahattin e temono che l’arresto della moglie per adulterio possa distruggere psicologicamente il medico.

Spoiler Turchia Terra Amara, Sabahattin scopre che Sermin ha avuto un amante

Dopo aver parlato con Jülide Yilmaz lascia il tribunale e si reca in ospedale da Mujigan. L’Akkaya non può fare a meno di informare la donna della notizia appena appresa ed entrambi parleranno della relazione clandestina tra Sermin e Hatip Tellidere. I due non si accorgono che Sabahattin di nascosto li sta ascoltando. Per il medico tutto è improvvisamente chiaro e il dottore capisce perché Sermin non ha voluto il divorzio.

Terra Amara puntate turche, la reazione di Sabahattin

Il matrimonio tra Sermin e Sabahattin non funzionava già da un po’, tanto che il medico di Adana aveva già proposto alla moglie di divorziare. L’ennesimo gesto sconsiderato di Sermin però finisce per coinvolgerlo nello scandalo di un adulterio e costringe Sabahattin ad allontanarsi dalla vita sociale. L’imbarazzo per questa situazione costringe il dottore a una vita ritirata, proprio mentre nel suo cuore stava sbocciando un interesse romantico per il nuovo pubblico ministero Jülide.

Complice una cena organizzata da Yilmaz e Mujigan nella loro nuova casa infatti, tra il nuovo procuratore Jülide e il dottore sembra nascere un’intesa che non sfugge agli occhi dei presenti. Sarà l’inizio di una nuova love story? O lo scandalo causato dalla relazione clandestina di Sermin finirà per rovinare questo sogno d’amore? É ancora presto per dirlo.

Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.