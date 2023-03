Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che assisteremo ai preparativi di matrimonio tra il dottor Sabahattin Arcan e Jülide. Tra il pubblico ministero e il medico cresce sempre di più l’attrazione, e neppure le interferenze di Sermin riusciranno a dividere la coppia, che si preparerà così a coronare il sogno d’amore. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Sermin tenterà di dividere l’ex marito e Jülide

L’idea che l’ex marito possa rifarsi una nuova vita con il pubblico ministero Jülide non piacerà affatto a Sermin. La donna cercherà di intrufolarsi tra loro, parlando con la rivale e rivelandole che sia lei che la figlia Betul sono disperate per la fine del matrimonio.

Questa rivelazione metterà in crisi il pm, una donna sensibile che non potrà pensare di costruire la sua felicità sull’infelicità di Sermin e Betul. Per questo motivo Jülide troncherà la sua relazione con il dottor Arcan.

Spoiler Turchia Terra Amara, la falsa aggressione a Sermin e l’accusa a Sabahattin

Ma Sermin non si accontenterà di questo e cercherà di fare incolpare l’ex marito di un’aggressione che in realtà si sarà provocata da sola. Sarà infatti la stessa Sermin a ferirsi volutamente con un portacenere alla fronte, per poi far ricadere la colpa sull’ex marito. Il sentimento di amore/odio che Sermin proverà verso il medico però finirà per produrre l’effetto contrario.

Dopo che la verità sull’aggressione a Sermin sarà venuta a galla – e la donna sarà così sbugiardata – anche Jülide avrà modo di riflettere sulle confessioni ricevute dalla rivale e inizierà a pensare che si tratti solo di una valanga di bugie. Sermin si troverà così con un pugno di mosche in mano, mentre il pubblico ministero si riavvicinerà poco a poco a Sabahattin.

Terra Amara puntate turche, Sabahattin e Jülide in partenza per Parigi

Il dottor Arcan ribadirà a Jülide che è lei la donna che vuole al suo fianco e insieme riprenderanno i preparativi del matrimonio. Sabahattin sarà cosciente del fatto che la ex moglie non resterà a guardare, e per impedirle di interporsi ancora una volta nella strada che lo porterà alla felicità proporrà a Jülide di sposarsi a Parigi.

Nelle prossime puntate scopriremo così che la figlia di Sabahattin – Betul – non sarà affatto contraria alle nuove nozze del padre. Il medico proporrà infatti alla futura sposa di partire per la capitale francese – dove abita la figlia – e ufficializzare la loro unione a Parigi.

Jülide accetterà la proposta di Sabahattin, e diventerà ufficialmente sua moglie nella capitale francese? Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.