Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo a un incidente aereo nel quale perderà la vita Mujigan. L’evento sconvolgerà Fekeli e porterà Fikret a rivedere le sue priorità. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Mujigan muore

Fikret – giunto a Cukurova con l’intento di distruggere il fratellastro Demir – non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti per Mujigan. Il nipote di Fekeli inizialmente sembrerà mettere da parte ciò che prova per la dottoressa, pur di dedicarsi anima e corpo alla sua vendetta personale. A poco a poco però assisteremo a un cambiamento profondo in lui, che lo porterà a rivedere le sue priorità.

Fikret sarà pronto a ricominciare daccapo anche sotto il profilo sentimentale e chiederà a Mujigan di sposarlo. Purtroppo però un incidente mortale spazza via i loro progetti. L’aereo nel quale la dottoressa viaggia precipita in mare e nessun passeggero riesce a salvarsi. Con la morte di Mujigan il giovane sprofonda nello sconforto, in un dramma dal quale sembra non riuscire a riprendersi. Al suo fianco ci sono Fekeli – che dopo essere stato costretto a seppellire il figlioccio deve dire addio anche alla nuora – e il piccolo Kerem Ali, che si ritrova così orfano di entrambi i genitori.

Spoiler turchi Terra Amara, Fikret adotta Kerem Ali

Fikret chiede allo zio di poter crescere il piccolo Kerem Ali, e Fekeli rimane colpito dalla decisione del nipote. Il cambiamento radicale del giovane sarà ancor più evidente quando il giovane dichiarerà di voler adottare legalmente il bambino. Fekeli non potrà fare a meno di apprezzare molto i suoi buoni propositi e accettare la proposta, dichiarandosi pronto a rendere Kerem Alì l’erede dei suoi beni in modo da garantirgli un futuro sicuro e sereno.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.