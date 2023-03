Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che ben presto vedremo Sermin finire dietro le sbarre. A farla arrestare è Hunkar, che agisce “nascosta” dietro Naciye. La guerra tra zia e nipote promette di tenerci con il fiato sospeso, anche perché la stessa Sermin medita di vendicarsi contro la signora Yaman. Ecco cosa ci attende nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Sermin arrestata per adulterio

Saniye rivela a Hunkar che Sermin ha una relazione clandestina con Hatip!

La signora Yaman pensa di sfruttare questa notizia per vendicarsi sulla nipote e incarica la stessa Saniye di controllare i movimenti di Sermin e informarla se nota qualcosa di sospetto. La moglie di Gaffur si trasforma così in una sorta di investigatore privato, e scopre che Sermin e Hatip hanno trascorso una notte insieme.

Hunkar – informata della notte di passione tra la nipote e il diabolico imprenditore – decide di sfruttare la situazione per vendicarsi. La signora Yaman non vuole però che il suo nome compaia sulla denuncia e pensa di fare in modo che ad agire sia Naciye.

Spoiler Turchia Terra Amara, Hunkar si reca a casa di Naciye

La signora Yaman – dopo aver appuntato in un foglio l’indirizzo della casa in cui Hatip e Sermin si incontrano per trascorrere notti di passione – si reca a casa dell’uomo e informa Naciye della relazione clandestina di Hatip.

“Tuo marito ti tradisce con Sermin!”

Con queste parole la signora Yaman convince Naciye a denunciare la coppia clandestina. La moglie di Hatip si reca così alla polizia per denunciarli e i due vengono arrestati con l’accusa di adulterio e portati in cella.

Hunkar sembra così essere riuscita a vendicarsi sulla nipote senza che il suo nome compaia nel fascicolo, ma non riesce a passarla proprio liscia.

Terra Amara puntate turche, la vendetta di Sermin

Proprio durante quella notte trascorsa in carcere Sermin viene informata da un’altra detenuta che la zia ha una relazione con Fekeli. Sospettando che dietro la denuncia per adulterio ci sia lo zampino della zia, la donna decide così di vendicarsi.

Sermin medita di usare quella notizia succulenta per rendere più difficile la vita a villa Yaman. Cosa avrà in mente la moglie di Sabahattin?

Per scoprire i piani di Sermin e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.